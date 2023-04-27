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成功警分局執行山域治安訪查　意外尋獲失蹤人口

▲員警將其帶返派出所並通知家屬前來帶回。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警將男子帶返派出所並通知家屬前來帶回。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

警政署於今(112)年起規劃「清源專案2.0工作計畫」，利用執行山域治安訪查勤務，針對轄內易為犯罪集團選做為製毒工廠、職業賭場、網路賭博、詐欺機房、汽機車解體工廠等可能潛藏高風險犯罪處所加強清查。台東縣警察局成功分局忠孝派出所於日前執行訪查勤務時，意外尋獲一名失蹤人口，在員警確認其為高雄市政府警察局所通報之失蹤人口後，遂將其帶返派出所並通知家屬前來帶回。

▲員警將其帶返派出所並通知家屬前來帶回。（圖／記者楊漢聲翻攝）

當時忠孝派出所所長林忠信、警員孟祥榮，正執行日間山域治安訪查勤務，於成功鎮三仙台產業道路上發現一名王姓(化名)男子精神恍惚、步伐蹣跚獨自行走，所長擔心其行走於道路恐發生意外，立即向前協助，但該男子卻緊張的說不出話，無法與之溝通，便將其以巡邏車載返派出所先行安頓並提供麵包、牛奶等食物果腹。

▲員警將其帶返派出所並通知家屬前來帶回。（圖／記者楊漢聲翻攝）

最後透過失蹤人口系統查詢，發現該名男子是3天前由高雄市政府警察局所發布的失蹤人口， 在聯繫上家屬後，男子的配偶在電話一端表示，丈夫有失智情況，當天原本要騎乘機車要從高雄住家前往屏東看醫生，之後音訊全無，便向當地派出所報案。因此接到員警來電時非常激動並感謝忠孝所的協助，但因路程遙遠，需到晚上才能從高雄搭車將其帶回家。

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