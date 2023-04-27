　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

發展地熱發電　饒慶鈴率團赴紐西蘭取經

▲台東縣長率團參訪考察紐西蘭地熱發展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長率團參訪考察紐西蘭地熱發展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

能源轉型議題是目前全台各縣市積極面對的課題，台東縣擁有豐富地熱資源，為向在地熱資源開發上有多年成功經驗的紐西蘭學習請益，縣長饒慶鈴特別率縣府團隊及9位鄉鎮市長，前往紐西蘭進行地熱發電發展交流考察行程，27日參訪當地Wairakei Geothermal Power Station地熱發電廠。

▲台東縣長率團參訪考察紐西蘭地熱發展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，台東擁有豐富地熱資源，地熱潛能達133MW，分別位於延平鄉、卑南鄉、太麻里鄉、金峰鄉及綠島鄉，目前已有數家廠商申請探勘及籌設電業階段，預估裝置容量為38.3MW。

▲台東縣長率團參訪考察紐西蘭地熱發展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

由於紐西蘭地熱已有60年成功發展經驗，從探勘、鑽井，甚至在電廠設計、專案管理、建造工程和營運已經建置完整的地熱發電產業鏈，地熱產業成熟且積極推動亞洲國家之國際合作，考量地熱潛力地區與原民部落多有重疊，且紐西蘭與台東縣無論是地熱資源還是原民文化，都非常相似。而台東縣目前已有第一個成功商轉的地熱發電廠，因此，特別組團前來與紐西蘭商工辦事處、駐奧克蘭文化經濟辦事處及相關電廠單位、能源公司等洽談地熱能源與原住民文化之交流合作。

▲台東縣長率團參訪考察紐西蘭地熱發展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此次考察參訪目的與議題主要包括紐西蘭地熱電廠發展現況及可共同合作內容、紐西蘭再生能源政策、法律制定與政府組織的變革、原住民法令議題、地熱開發技術合作方向與策略等，期透過參訪紐西蘭地熱發電發展經驗與作法，促進雙方展開更密切合作，加速台東縣地熱發電產業發展，與原住民建立真正的夥伴關係。

▲台東縣長率團參訪考察紐西蘭地熱發展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府財政及經濟發展處指出，饒縣長一行今安排參訪紐西蘭最大的Wairakei Geothermal Power Station地熱發電廠，是紐西蘭第一座的地熱發電廠，利用天然資源產生環保能源，產生的電力高達全紐西蘭的5%，在全世界規模僅次於義大利的地熱發電廠，期盼透過此次雙方技術合作交流互動，促進雙方後續有更多再生能源相關之合作機會。

同時，為地熱發展的公民參與，與部落溫泉產業推展，拜訪由毛利人組成，擁有政治權利、維護毛利人土地權益及資產維護管理的毛利公民組織，對地熱熱區的原住民文化議題有更深層次之交流。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／大谷翔平轟2分砲燦笑！　本季第6轟出爐
LIVE／特斯拉掉竹北天坑瞬間曝光　澎湖孝子遭遊客群毆現身還
快訊／特斯拉掉天坑「瞬間畫面曝光」！　下秒整台被吞掉
快訊／LaLaport最大館！　內部名店搶先曝
快訊／特斯拉掉進天坑！　壓到管線「瓦斯外洩」
三重女報案遭性侵後成浮屍！　42歲男收押禁見
快訊／陳致中最快入獄時間曝！　判刑1年定讞
澎湖人怒了！　包圍警局「鐵棍討公道」畫面曝
前SBL三分球王車禍亡！　搶救現場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

發展地熱發電　饒慶鈴率團赴紐西蘭取經

高職打工族兜轉職涯　靠職訓來翻轉自己人生

移民署關懷屏東東港移工　共同祈福歡慶開齋節

台南試辦設置電動汽車充電專用停車位　非電車請勿占用以免受罰

高雄送貨到屏東　小貨車拋錨卡路口…東港警即刻救援助移車

亞航公司亞創辦公室揭牌　將於民雄設廠...投入無人機生產

建構優質安全大台南　跨局處協調以強化城市抗災韌性

性平觀念讓南投出現首位女縣長　縣府舉辦性別平等吉祥物命名活動

嘉義縣打造友善育兒環境　提高生育津貼＋佈建親子托育嬰中心

新北八里療養院科員繆權德　榮獲衛福部優良行政人員獎

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

發展地熱發電　饒慶鈴率團赴紐西蘭取經

高職打工族兜轉職涯　靠職訓來翻轉自己人生

移民署關懷屏東東港移工　共同祈福歡慶開齋節

台南試辦設置電動汽車充電專用停車位　非電車請勿占用以免受罰

高雄送貨到屏東　小貨車拋錨卡路口…東港警即刻救援助移車

亞航公司亞創辦公室揭牌　將於民雄設廠...投入無人機生產

建構優質安全大台南　跨局處協調以強化城市抗災韌性

性平觀念讓南投出現首位女縣長　縣府舉辦性別平等吉祥物命名活動

嘉義縣打造友善育兒環境　提高生育津貼＋佈建親子托育嬰中心

新北八里療養院科員繆權德　榮獲衛福部優良行政人員獎

昨日才嗆賴清德「精神分裂」要道歉？　朱立倫：只是反向指控

誆找BTS、TWICE辧演唱會...騙1.2億　錢全拿去上酒店「還養小五」

一堆人不知道！發票APP跳出中獎　「這1舉動」紙本才能領錢

話題運動單品！Ozone推坑「奶油橘」貝殼鞋、謝欣穎PUMA極簡瑜珈服必收

狗生第一次洗澡　小幼幼躲沙發縮成「方正黑糖饅頭」：馬麻我怕怕

衝了！大苑子「指定飲品買1送1」剩2天　加碼喝全新2款芒果飲

南台灣唯一隈研吾住宅　台南東區清景麟「巴克禮PARK」限量公開

大谷翔平擺脫低潮！轟2分砲燦笑　本季第6轟出爐

特斯拉剛買1個月就墜天坑！　Model Y整台「咪咪冒冒」車況超慘

花撞好手柯秉中隔3年奪冠　馬爾地夫10號球公開賽冠軍

地方熱門新聞

澎湖遊客為撿帽子跌入仙人掌叢　消防員幫「拔刺」

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

大甲媽駐駕西螺福興宮　萬人搶換壓轎金

勞動力發展署頒發績優服務人員獎座表揚

佑昇護理之家與南消一大隊辦自主防災演練

南投縣舉辦性別平等吉祥物命名活動

台南歸仁地政照護員工健康

竹北建案崩塌　不用連續壁害的？

嘉義縣打造友善育兒環境

台南試辦設置電動汽車充電專用停車位

臺中經濟指標11冠　營利事業銷售家數成長傲全台

台南「虱目魚小子」民以為是鬼娃

更多熱門

相關新聞

碩為科技公司捐贈台東縣消防局救災裝備器材

碩為科技公司捐贈台東縣消防局救災裝備器材

為回饋社會，並強化水域消防救災的戰力，碩為科技股份有限公司26日捐贈水域救援裝備、救助器材、IRB船艇及其附屬器材給予台東縣消防局，總金額為61萬餘元，由消防局長管建興代表接受。

關山國小作品獲全國科技競賽獲銅牌

關山國小作品獲全國科技競賽獲銅牌

立委爭取6百萬改善卑南十股農路

立委爭取6百萬改善卑南十股農路

精神科醫師機靈發現民眾罹糖尿病

精神科醫師機靈發現民眾罹糖尿病

台東環保局定期監測綠島污水淨化設施

台東環保局定期監測綠島污水淨化設施

關鍵字：

紐西蘭地熱台東

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

即／竹北大遠百商圈驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

連假變天！　降9℃雨區擴大

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面