發展地熱發電　饒慶鈴率團赴紐西蘭取經

▲台東縣長率團參訪考察紐西蘭地熱發展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



能源轉型議題是目前全台各縣市積極面對的課題，台東縣擁有豐富地熱資源，為向在地熱資源開發上有多年成功經驗的紐西蘭學習請益，縣長饒慶鈴特別率縣府團隊及9位鄉鎮市長，前往紐西蘭進行地熱發電發展交流考察行程，27日參訪當地Wairakei Geothermal Power Station地熱發電廠。

饒慶鈴提到，台東擁有豐富地熱資源，地熱潛能達133MW，分別位於延平鄉、卑南鄉、太麻里鄉、金峰鄉及綠島鄉，目前已有數家廠商申請探勘及籌設電業階段，預估裝置容量為38.3MW。

由於紐西蘭地熱已有60年成功發展經驗，從探勘、鑽井，甚至在電廠設計、專案管理、建造工程和營運已經建置完整的地熱發電產業鏈，地熱產業成熟且積極推動亞洲國家之國際合作，考量地熱潛力地區與原民部落多有重疊，且紐西蘭與台東縣無論是地熱資源還是原民文化，都非常相似。而台東縣目前已有第一個成功商轉的地熱發電廠，因此，特別組團前來與紐西蘭商工辦事處、駐奧克蘭文化經濟辦事處及相關電廠單位、能源公司等洽談地熱能源與原住民文化之交流合作。

此次考察參訪目的與議題主要包括紐西蘭地熱電廠發展現況及可共同合作內容、紐西蘭再生能源政策、法律制定與政府組織的變革、原住民法令議題、地熱開發技術合作方向與策略等，期透過參訪紐西蘭地熱發電發展經驗與作法，促進雙方展開更密切合作，加速台東縣地熱發電產業發展，與原住民建立真正的夥伴關係。

縣府財政及經濟發展處指出，饒縣長一行今安排參訪紐西蘭最大的Wairakei Geothermal Power Station地熱發電廠，是紐西蘭第一座的地熱發電廠，利用天然資源產生環保能源，產生的電力高達全紐西蘭的5%，在全世界規模僅次於義大利的地熱發電廠，期盼透過此次雙方技術合作交流互動，促進雙方後續有更多再生能源相關之合作機會。

同時，為地熱發展的公民參與，與部落溫泉產業推展，拜訪由毛利人組成，擁有政治權利、維護毛利人土地權益及資產維護管理的毛利公民組織，對地熱熱區的原住民文化議題有更深層次之交流。