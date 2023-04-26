▲關山國小「互住互愛-健康社區」作品全國科技競賽獲銅牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導



台東縣關山國小發展機器人社團課程有成，日前代表參加由教育部國民及學前教育署主辦，國立科學工藝博物館和高師大縣市科技教育推動輔導中心共同協辦的「111學年度科技教育創意實作競賽資訊科技組」，在所有各縣市28組優秀隊伍中脫穎而出，以作品「互住互愛-健康社區」，榮獲國小資訊科技組銅牌。





教育處提到，111學年度科技教育創意實作競賽資訊科技組以「打造智能樂活社區-青銀共好」為主軸， 主題是「互住互愛-健康社區」，關山國小長期推動PBL科技跨域機器人社團課程，此次關山國小獲得國小資訊科技組銅牌的作品，便是孩子在製作中以家鄉「3個團體-長者社區服務」為發想，由謝政達老師、葉耀仁老師及張詠然老師指導高年級學生進行「互住互愛-健康社區」的專題探究作品。

謝政達說明，為了激發孩子問題意識及實作應用可行性，關山師生團隊將專題作品實際帶至里壠關懷據點進行分享，除模型自動升降手扶梯、變速跑步機、多度數眼鏡、意外跌倒遠端提醒、遠端操作電器等功能講解外，社區阿公、阿嬤對於孩子能關心長輩，利用課餘及假日時間設計輔助設備，啟發孩子能對長輩保有感恩及關懷，給予莫大的肯定。

關山國小校長陳文玲表示，自109年獲教育處支持以花東基金成立臺東縣智慧創意發想中心，以未來教室的教學理念，透過主題跨域改變教學流向、未來議題(以SDGs議題發想)、科技融入教學等實施教學，讓冰冷的科技充滿濃濃的人味，帶領孩子從生活中覺察問題、探究問題到解決問題，此次獲獎的作品，便是未來教室的具體呈現。