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大陸 大陸焦點 特派現場

2交警互拋鑰匙逼女車主路口來回跑3次　網曝傳抖音被要求刪除

記者黃翊婷／綜合報導

中國福建省廈門市近年來力推「創建文明城市」活動，沒想到近日卻有一段影片流傳到網路上掀起眾怒，只見兩名交警分別站在道路兩側，並互相拋傳鑰匙，讓女車主在馬路上來回奔跑。還有網友抱怨，他將影片上傳至抖音，竟然被警方要求刪除。

中國兩名交警被拍到互拋鑰匙，戲弄女車主。（圖／翻攝自推特／@whyyoutouzhele）

▲兩名交警互拋3次鑰匙。（圖／翻攝自推特／@whyyoutouzhele，下同。）

推特一名用戶日前收到粉絲投稿，指稱在廈門當地群組裡，流傳一段「兩名交警戲耍女子」的影片，引起眾人不滿。影片中，只見兩名交警各自站在道路兩側，前方還有其他用路人，他們卻互相拋傳車鑰匙3次，讓穿著白色上衣的女車主在馬路上來回奔跑。

中國兩名交警被拍到互拋鑰匙，戲弄女車主。（圖／翻攝自推特／@whyyoutouzhele）

▼▲網友看不下去，主動將影片轉發給推特用戶，請對方幫忙曝光。

中國兩名交警被拍到互拋鑰匙，戲弄女車主。（圖／翻攝自推特／@whyyoutouzhele）

網友們紛紛留言表示誇張，覺得交警不應該把工作當遊戲，「不是親眼所見都不敢相信有這種事發生在我們身邊」、「臨時工？敢如此戲耍辛辛苦苦的打工人」、「交警故意造成民眾橫穿馬路來回奔跑，要這交警何用」、「過分了」。還有網友聲稱，自己將影片上傳至抖音，竟然還收到警方要求刪除影片。

據查，「創建文明城市」活動主要針對電動車、老舊小區、空中纜線3大重點，希望能透過嚴格查處，有效遏止電動車違法停放、亂竄等亂象。如今卻發生交警戲弄市民的事件，究竟背後真相為何，仍有待進一步釐清。

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