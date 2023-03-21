陳兵家屬擬赴廈門探視　邱國正：國防部未託話、也不會下指導棋

▲邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎9日「離營」失聯，據傳人目前被安置在中國廈門，金門地檢署依法發布通緝，並將透過法務部向中方提出遣返請求。國防部長邱國正今（21日）表示，陳兵因什麼問題造成（離營）的，大家臆測很多，國防部只希望由當事人來講。對於陳兵家屬將赴中探視，邱國正說，能協助陳兵家屬了解手續怎麼辦，但不可能陪同， 也沒有託話給陳兵家屬，國軍不會下指導棋。

邱國正21日上午到立法院列席行政院長陳建仁施政總質詢，針對金門地檢署將透過法務部向中國提出遣返請求，邱回應，既然走了法律，至於要用什麼方法，國防部只期望，由於大家猜臆很多，到底是什麼問題造成（離營）的，這一定要由當事人講。

邱國正說，國防部了解到，從內部管理問題或陳兵生活、感情、家庭等問題、部隊裡到底有無跟陳兵發生什麼不愉快事情，「我們大概都有答案」，但他不能對外講，因為恐變成片面之詞，好像國軍在推責，所以不管用任何方法，由陳兵來講，講了以後再來核對，這要循序漸進的。

對於國軍是否會定調陳兵為投共？邱國正指出，通緝與否要經過法務人員鑑定；離營是事實，經憲兵隊帶著檢調來查，發現的確人不在營區，於是發離營通報，但要通緝或其他的名稱，則由法務人員判斷，只是目前因為不太了解，而陳兵也沒做什麼行為讓人覺得有很具體的罪證。

邱國正表示，名稱的界定是經過檢調單位認定，國軍不會參與或提供意見，但會就得到的訊息做事實陳述，檢調要看什麼物證或地點，「我們都帶他去看了」，檢調看完以後，認為要通緝，國防部沒有其他意見。

至於陳兵家屬要赴中探視，國軍可以提供什麼協助？邱國正說，能協助的是幫陳兵家屬了解手續怎麼辦，但不可能陪同， 也沒有託話給陳兵家屬。邱強調，陳兵家屬可能也想了解到底有什麼原因，但國軍不會下指導棋，都很公平來處理這問題。