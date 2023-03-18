反擊李正皓「我跟他不同等級」　陳玉珍：搞不清大陸體系請做功課

▲立委陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍金防部二膽守備隊失聯的上兵陳嘉壎被中國大陸海警救起，傳目前人被安置在廈門，其相關資訊近來幾乎由國民黨立委陳玉珍對外透露，但名嘴李正皓則批陳玉珍是「福建軍區在台發言人」，國安單位把她押起來，根本剛好而已。對此，陳玉珍今（18日）表示，連福建軍區跟中國大陸海警是不一樣系統都搞不清楚，只能請他好好去做功課，不用跟他一般見識。

陳嘉壎9日早上被單位發現失聯後，國軍與海巡署遍尋不到人，隔天陳玉珍透露陳兵穿救生衣欲游到大陸，結果體力不支在三膽島海域被大陸海警救起，人在廈門，而陸委會後續也證實陳兵在廈門。在現今兩岸情勢下，陳兵家屬協請陳玉珍幫忙打探消息，而事發後至今媒體也多次向陳玉珍詢問陳兵下落，陳玉珍才婉轉、簡要地透露一些訊息。

但對於陳玉珍透露陳兵消息的行為，李正皓近日在政論節目上說，為什麼陳玉珍敢大放厥詞，「陳玉珍在我的角度裡，她就是福建軍區在台發言人嘛！」李正皓更說，陳玉珍現在的行為，國安單位把她押起來根本剛好而已，因為陳玉珍的言論根本在配合中國大陸的大內宣、大外宣。

針對被罵福建軍區在台發言人、配合中國大陸大外宣等言論，陳玉珍18日晚間表示，這個所謂的名嘴連福建軍區跟中國大陸海警是不一樣系統，根本搞不清楚大陸的體系，信口開河，怎麼來評論大陸的事務？只能請他好好去做功課。

陳玉珍說，她是國會議員，做的是為民服務的工作，這個所謂的名嘴，他是靠說話為生，兩人根本不同等級，「所以玉珍想告訴關心的朋友們，這樣的人根本不值得回應，不用跟他一般見識」。