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企鵝妹直播一半「區長亂入」！粉絲狂罵：滾開別自肥　本人回應了

▲▼企鵝妹走過猴硐，瑞芳區區長亂入直播。（圖／翻攝Twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹走過猴硐，瑞芳區區長楊勝閔現身，帶她參觀煤礦博物園區。（圖／翻攝Twitch／Jinnytty）

網搜小組／柯振中報導

南韓實況主「企鵝妹」徒步環台的旅程仍在繼續，26日走到新北瑞芳的猴硐貓村時，瑞芳區長楊勝閔也在場等候，帶對方參觀煤礦博物園區，沒想到竟遭酸「跑來蹭了」。對此，楊勝閔也出面表示，是希望藉此機會推廣本地觀光，若有思慮不周之處，希望大家能夠見諒。

企鵝妹徒步環台已進入第四天，只要每天開啟直播，總會有許多粉絲陪著她聊天，一起度過漫長的旅程。而她走到猴硐貓村時，瑞芳區長楊勝閔也現身打招呼，接著帶對方參觀煤礦博物園區。

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▲▼企鵝妹走過猴硐，瑞芳區區長亂入直播。（圖／翻攝Twitch／Jinnytty）

▲▼企鵝妹走過猴硐，瑞芳區區長突然現身。（圖／翻攝Twitch／Jinnytty）

▲▼企鵝妹走過猴硐，瑞芳區區長亂入直播。（圖／翻攝Twitch／Jinnytty）

過程中楊勝閔還帶企鵝妹體驗互動式小遊戲，不斷介紹過去的歷史，以及以前人工作時所使用的設備，解說可謂相當細心。

不過，許多觀看直播的粉絲對此並不買單，不斷留言痛批，「X！自肥」、「跑來蹭了」、「強迫行銷」、「區長別再耽誤時間了」、「快滾，別耽誤行程」、「好了啦，放人家走路」、「人家還要趕去九份，不要一直亂」、「OK好了，放過主播」、「只要我不尷尬，尷尬的就是別人。」

▲▼企鵝妹走過猴硐，瑞芳區區長亂入直播。（圖／翻攝Twitch／Jinnytty）

▲▼區長楊勝閔向企鵝妹介紹園區裡面的各種設備、工具，過程相當用心。（圖／翻攝Twitch／Jinnytty）

▲▼企鵝妹走過猴硐，瑞芳區區長亂入直播。（圖／翻攝Twitch／Jinnytty）

對此，楊勝閔也在臉書「我是瑞芳區長」發布訊息澄清，因為瑞芳是東北角著名觀光景點，疫情前也是日、韓等國旅客的首選，區內致力於推展觀光，這次為了促進觀光發展、遊客回流，所以才藉機會大力推展新興觀光景點、盡地主之誼，「如有思慮不周之處，請見諒。」

事後也有不少粉絲緩頰，「罵區長幹嘛，兇宅」、「台灣人真派，區長盡他的職責，冷靜點」、「區長盡地主之誼也沒錯啦」、「區長只是英文爛而已，其他還好」、「有心推廣地方就給讚啦！」

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