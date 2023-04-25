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企鵝妹環島遭跟蹤4小時！黑衣無臉男譙警：X你娘...下場慘了

記者郭世賢、戴上容／新北報導

南韓實況主「企鵝妹」23日突在宜蘭打卡，宣布要徒步「走遍台灣」，2天來已經走53公里，今天是環島的第3天，竟然被一名蒙面黑衣男跟蹤長達4小時，讓企鵝妹超崩潰，有網友報警處理；警方表示，警依跟騷法製發「書面告誡」，另涉嫌人陳男不願配合並以三字經辱罵員警，將依公然侮辱及妨害公務偵辦。

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲企鵝妹23日宣布要徒步「走遍台灣」，第三天竟被蒙面黑衣男跟蹤。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

今天有網友在PTT發文，主題「企鵝妹又被台灣噁男跟蹤了」，有一名穿著黑色長褲黑色長袖，全身包緊緊的男民眾，連臉都遮起來，一路跟在企鵝妹的後方，企鵝妹休息他就在快車道等，後來還拿著塑膠袋，假裝沿路撿垃圾，讓企鵝妹很害怕。

▲▼ 蒙面黑怪男跟蹤南韓｢企鵝妹」 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼蒙面黑衣男子跟蹤企鵝妹徒步環島。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 蒙面黑怪男跟蹤南韓｢企鵝妹」 。（圖／記者郭世賢翻攝）

疑有網友看到直播後報警，不久後，警察開車到現場，詢問黑衣男目的是什麼，並請對方不要這樣做，也要求對方將面罩拿下「讓我看一下臉」，但黑衣男卻不願露臉，還有網友透露，「警察問他住哪裡，黑衣男說住松山」。

企鵝妹也拿著翻譯好的內容給警察看，「這傢伙已經跟著我4個小時了，沒有任何互動，我停下來他就停下來，我繼續走他就跟著走，這讓我很不舒服，你能幫忙叫他別再跟著我了嗎？」警察看完後，貼心問要不要載她到其他地方，企鵝妹婉拒，接著便往前繼續走。

貼文掀起網友討論，「難怪會有跟騷法」、「不給看臉，這男的八成有問題」、「穿著太詭異」、「黑衣人：我防曬+隨便走走」、「黑衣男還藉口防曬被警察嗆爆」、「我是覺得大方打招呼還比較好，這樣真的很恐怖」、「覺得自己默默保護很紳士，其實就是噁男一個」、「真的笑死，全世界都在看暗影大人有沒有跟上」。

瑞芳警方表示，獲報後隨即率防治組組長及外事員警前往協處，該名跟蹤男子為32歲陳男，警方上前詢問時，該男大罵員警三字經，由於報案人未對男子提出告訴，警方只能告誡陳男，並依跟騷法製發「書面告誡」，而陳男不願配合並以三字經辱罵員警，將依公然侮辱及妨害公務偵辦。

▲企鵝妹徒步環島中。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹徒步環島中。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

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