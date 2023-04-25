行人地獄？企鵝妹環島驚「好多卡車」　鄉民看地點秒懂：超危險

▲企鵝妹最初從宜蘭出發。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」23日突然在宜蘭打卡，宣布要徒步「走遍台灣」，言論引發關注，而她果真說到做到，相隔2天已經走了53公里，就有網友表示，第一次點開企鵝妹的直播，想確認是不是真的徒步環島，結果看到路邊有超多砂石車、貨櫃車，而且道路對行人也不友善，都得走水溝蓋，擔心企鵝妹的安全。

原PO在PTT發文，「第一次打開企鵝妹直播」，想知道企鵝妹是不是真的用走的，特地打開直播看，卻看到台灣交通的慘況，路邊不僅有許多砂石車跟貨櫃車，提供給行人走的道路也不易行走，「是走水溝蓋的那種」。企鵝妹也在直播上中驚呼「好多卡車」。

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原PO驚呼，「這很多女生直播主不敢這樣揹著重物走路吧，車子有夠多的，都不怕直播發生什麼」，不知道大家對於企鵝妹的舉動怎麼看，「在美國過每一天不好嗎？台灣不是一個世界知名直播主會長時間待著的地方吧，看左下角都是英文留言觀眾，發現不得不開始佩服了」。

▲企鵝妹日前分享環島路線。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

貼文掀起討論，不少人都對於台灣的人行道搖頭，「下雨天還徒步環島蠻瘋狂的」、「鏡頭外一堆騎士團，不用怕」、「行人地獄推廣大使就是她了」、「感謝企鵝妹讓世界看見台灣交通地獄」、「為了流量，也是很拚」、「想幫台灣改善交通環境也不用賭命吧，這下好了，全世界都知道台灣行人地獄了」、「行人地獄放送中」。

也有網友提到，東部的濱海公路很多大車，真的很危險，「說實在的我還真的不敢走，交通太爛」、「北部的濱海公路最恐怖的是砂石車，他們到人多的地方速度都還是蠻快的」、「我自己都不敢在台灣的道路上行走」、「這裡就濱海公路，大車都跟不要命一樣」、「雪隧不給大貨車走啊，當然只能走濱海」。