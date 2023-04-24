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滿臉都是汗！企鵝妹徒步環台「真的走一天」　PTT改觀：太猛

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲企鵝妹環島第一天，就從宜蘭市區走到頭城。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」23日突然在宜蘭打卡，宣布要徒步「走遍台灣」引發關注。就有人表示，他過去噓了好幾篇企鵝妹的文，但一得知環島進度，頓時覺得有點猛，不少人也認為這企劃很圈粉，「徒步真的威，我只機車環島過而已」、「我之前也很愛酸她+孝子，但我這次很佩服她啊！也順勢訂閱惹 XDDD！」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「常噴企鵝妹 但徒步環島有點強想看怎辦」，說他噓了好幾篇企鵝妹文，「噓說企鵝阿姨+到底是誰在看，結果我看一下其他推文，分享她徒步環島的進度，好像有點猛！」

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另外，聽聞時不時有騎士團護駕、送物資，甚至有加油站員工送企鵝妹反光背心，他覺得很搞笑，也有點想看直播了。原PO也在留言處表示，「這種類似之前玩很大的徒步走台灣的企劃，很對我胃口！很多突發狀況！」並笑說自己真的有偷偷看一下直播。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲企鵝妹路上遇到不少觀眾送物資。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發熱議，就有人坦言對企鵝妹改觀，「去年回歸台灣旅遊，就對她的印象轉正了」、「不用太在意PTT凶宅，她現在正在行銷台灣還酸她，真的沒腦」、「我也在看了，真的屌，如果成功的話」、「認真走的捏！以網紅來說，難得」、「還幫宣傳台灣，身體力行賺抖內」、「這種距離沒有直播主敢開徒步台吧！」

還有網友表示，「世界前3直播主，在宜蘭鄉下吃711三明治，感動，晚上10:30還在走」、「真的走一天了，不酸了，真的屌」、「連續直播14個小時超猛」、「（走）40公里我不行，太猛！」但也有人不看好，「絕對撐不過一個禮拜，一堆直播主做過，幾天後啥生病、抽筋、家裡有事、天氣很差的理由就跑出來」、「感覺明天應該會鐵腿沒辦法走。」

另外，還有觀眾透露，其實企鵝妹大概在一個月前就在規劃徒步環島，「原本真的打算走完完整一圈，但後來有很多觀眾跟她說東部的路線太危險，才退而求其次只走三極點，也就是大概半環島。她這次是很認真在籌備這個行程，真的打算全程用走。目標是30天走完，但實際上可能45天左右。」

▼有人認為企鵝妹是在行銷台灣。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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