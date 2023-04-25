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男穿全黑「跟蹤企鵝妹環島」4小時！見警察做1舉動　拒露臉：防曬

▲企鵝妹打算從今天開始走遍台灣。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲今天是環島的第3天。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」23日突然在宜蘭打卡，宣布要徒步「走遍台灣」引發關注，2天已經走了53公里，今天是環島的第3天，居然被一名黑衣男跟蹤，一路上跟在企鵝妹的後方，企鵝妹停下來，黑衣男也跟著停下，長達4小時尾隨在後方，讓企鵝妹超崩潰，最後有網友報警處理，警察也立刻趕到現場。

有網友在PTT發文，「企鵝妹又被台灣噁男跟蹤了」，有一名穿著黑色長褲黑色長袖，全身包緊緊的男民眾，連臉都遮起來，一路跟在企鵝妹的後方，「企鵝妹休息他就在快車道等」，後來還拿著塑膠袋，假裝沿路撿垃圾，讓企鵝妹很害怕。

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疑似有網友看到直播後報警，不久後，警察開車到現場，詢問黑衣男目的是什麼，並請對方不要這樣做，也要求對方將面罩拿下「讓我看一下臉」，但黑衣男卻不願露臉。還有網友透露，「警察問他住哪裡，黑衣男說住松山」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼企鵝妹打好翻譯後，拿給警察看。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

企鵝妹也拿著翻譯好的內容給警察看，「這傢伙已經跟著我4個小時了，沒有任何互動，我停下來他就停下來，我繼續走他就跟著走，這讓我很不舒服，你能幫忙叫他別再跟著我了嗎？」警察看完後，貼心問要不要載她到其他地方，企鵝妹婉拒，接著便往前繼續走。

貼文掀起網友討論，「難怪會有跟騷法」、「不給看臉，這男的八成有問題」、「穿著太詭異」、「黑衣人：我防曬+隨便走走」、「黑衣男還藉口防曬被警察嗆爆」、「埋伏在草叢，超白痴」、「我是覺得大方打招呼還比較好，這樣真的很恐怖」、「覺得自己默默保護很紳士，其實就是噁男一個」、「真的笑死，全世界都在看暗影大人有沒有跟上」。

▼企鵝妹遭跟蹤。（圖／翻攝自企鵝妹直播）

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹直播）

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關鍵字：

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