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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒貪污罪起訴喊「政治凌駕司法」　林靜儀點關鍵：不需跟選舉連結

▲顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）

▲前國民黨立委顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）

記者杜冠霖／台北報導

前國民黨立委顏寬恒被指控沙鹿豪宅假買賣、竊佔國土，以及詐領助理費等案件，涉貪污治罪條例、竊佔等罪嫌，26日被台中地檢署起訴。顏寬恒則反駁是「政治凌駕司法」。對此，其競選對手、民進黨立委林靜儀回應，很多爭議在地方口耳謠傳，尊重司法調查，但要歸咎選舉大可不必，台灣2年選一次，不是正在選舉中、就是擬參選人或是當選人，不需要跟選舉連結。

顏寬恒3月住家遭檢警搜索，事後以涉竊佔、偽造文書等罪，諭令1500萬元交保。今天台中地檢署依顏寬恒涉嫌沙鹿豪宅假買賣、竊佔國土，以及詐領助理費等案件，涉貪污治罪條例、竊佔等罪嫌將顏寬恒起訴。

檢方指出，顏寬恒在擔任立委期間涉嫌詐領助理費用108萬元，由苑裡營造負責人林進福代收，拿來支付644萬名車瑪莎拉蒂以及支付沙鹿豪宅守衛、外傭薪水，還有水電開銷，被認定涉嫌貪汙。

顏寬恒則反駁，針對今天檢察官起訴本人竊佔國土、使公務員登載不實和貪污罪嫌，「除了要再次強調我絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對我個人參選進行迫害。」

對此，林靜儀表示，整個案子在司法調查中，相關人士就是配合法院調查，其他人沒什麼好談論，很多爭議在地方口耳謠傳，最終以司法方式調查，大家都尊重，但要歸咎跟選舉有關，大可不必。

林靜儀指出，台灣選舉2年一次，不是正在選舉中、就是擬參選人或是當選人，參與公職者都有身份，不需要跟選舉連結，倒是已經在擔任公職者，要特別注意，在私領域利益跟公家利益要分清楚。
 

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