時力：國民黨應撤回顏寬恒立委提名資格　「別用嘴巴反黑金」

▲前國民黨立委顏寬恒。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

前國民黨立委顏寬恒被指控沙鹿豪宅假買賣、竊佔國土，以及詐領助理費等案件，涉貪污治罪條例、竊佔等罪嫌，26日被台中地檢署起訴。顏寬恒則反駁是「政治凌駕司法」。對此，時代力量表示，請國民黨盡速撤回顏寬恒立委提名資格，用具體行動與黑金劃清界線，不要只是用嘴巴反黑金。

顏寬恒3月住家遭檢警搜索，事後以涉竊佔、偽造文書等罪，諭令1500萬元交保。今天台中地檢署依顏寬恒涉嫌沙鹿豪宅假買賣、竊佔國土，以及詐領助理費等案件，涉貪污治罪條例、竊佔等罪嫌將顏寬恒起訴。

檢方指出，顏寬恒在擔任立委期間涉嫌詐領助理費用108萬元，由苑裡營造負責人林進福代收，拿來支付644萬名車瑪莎拉蒂以及支付沙鹿豪宅守衛、外傭薪水，還有水電開銷，被認定涉嫌貪汙。

顏寬恒則反駁，針對今天檢察官起訴本人竊佔國土、使公務員登載不實和貪污罪嫌，「除了要再次強調我絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對我個人參選進行迫害。」

時代力量發言人余佳蒨指出，顏家過去在台中違法亂紀的紀錄一籮筐，被起訴對顏家來說也許早就是日常，但是身為民意代表候選人，必須用更嚴苛的標準自我檢視，顏寬恒如今遭到地檢署以多項罪名起訴，就應該知所進退，退出選戰，為自己的行為負責，還給台中人乾淨的地方政治。

余佳蒨提到，除了已經被起訴的顏寬恒之外，前科累累的苗栗縣長鍾東錦同樣也涉嫌竊佔國有地蓋違建，去年底遭到時代力量立委揭露鍾東錦共占用24筆公有地，總面積逾2萬平方公尺，國產署、農水署回應將提告。

余佳蒨批評，很遺憾的是，國民黨不但未譴責其惡行，黨主席朱立倫近期甚至還和鍾東錦高調同台，「甚至強調大家都是好朋友；想請問朱主席，難道國民黨專門與為非作歹的黑金勢力鍾東錦、顏寬恒們當好朋友嗎！」

余佳蒨強調，讓黑金退出政治是台灣社會的共同期待，各黨都應拒絕提名涉案候選人，共同掃除長期盤踞地方的黑金政客。