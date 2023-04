時力：國民黨應撤回顏寬恒立委提名資格　「別用嘴巴反黑金」

前總統馬英九於希臘時間今(26)日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇(Delphi Economic Forum)開幕式,當面向應邀致詞的希臘總統Katerina Sakellaropoulou 女士以及論壇創辦人Symeon G. Tsomokos 先生反應稱謂問題,希臘總統對此表示歉意(we are sorry about this),也表示會請主辦單位更正(correct)。