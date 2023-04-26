詐108萬助理費怎麼花？　檢：顏寬恒用來買瑪莎拉蒂...付豪宅水電

▲前國民黨立委顏寬恆。（圖／記者湯興漢攝）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

前立委顏寬恒今(26日)被台中地檢署依貪污、偽造文書、竊佔等罪起訴，檢方認定顏寬恒在貪污部分，涉嫌以人頭詐領108萬元助理費，而部分款項被顏用來買瑪莎拉蒂、馬自達等名車，還用來付輔選活動費，甚至連豪宅的守衛、外傭和水電費，都用這些錢支付。

▲顏寬恒豪宅莊園現況。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢調查出，顏寬恒在立委任期時聘請林姓男子擔任公費助理，聘期自2018年1月至2020年1月，月薪4萬元，但實際上這筆錢卻被顏寬恒拿來扣抵與立委職務無關的私人支出，涉嫌詐領助理費用108萬元，由苑裡營造負責人林進福代收。

檢方認定，顏寬恒付644萬買瑪莎拉蒂、付124萬買馬自達、付111萬豐田RAV4，以及支付沙鹿豪宅守衛、外傭薪水、水電費，以及立委輔選相關活動費、勞健保費用、獅子會與扶輪社的費用中，部分是來自於詐領的助理費，因此認定顏涉嫌貪汙。

至於詐領的108萬元助理費中，有多少被用於買車等私人用途，因為顏寬恒個人與公司帳混用，因此無法詳細計算。





對於檢調的指控，顏寬恒回應表示:「針對今天檢察官起訴本人竊佔國土、使公務員登載不實和貪污罪嫌，除了要再次強調我絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對我個人參選進行迫害。」