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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委曝陳玉珍藉「蔣萬安餐敘」探詢意向　曾銘宗滅火：她不代表黨團

▲陳玉珍邀約12名國民黨立委吃飯，郭台銘也出席。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陳玉珍昨秘宴12名國民黨立委，郭台銘也出席。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市議會昨天下午通過市政總質詢提前舉行，大動作為侯友宜參戰2024舖路，但昨晚即傳出國民黨立委陳玉珍宴請12位藍委，安排鴻海創辦人郭台銘出席，還說並非大部分的藍委都挺新北市長侯友宜，藍營中央地方似是不同調，國民黨立院總召曾銘宗今（26日）強調，陳玉珍宴請藍委是個人好意，但不代表黨團立場，而他自己昨晚並未獲邀；有藍委則透露，陳玉珍是日前在國民黨立委與台北市長蔣萬安餐敘席間，探詢個別委員的意向。

新北市議會昨開議，議會國民黨團提出變更議程，訴求表訂6月5日至20日舉行的市政總質詢，提前至4月27日開始，讓議會民進黨團不滿，經黨團協商仍未達共識，因此議員林金結建議投票表決，最後在綠營持續抗議下，議長蔣根煌宣布33票通過此案。

正當外界認為新北市議會替侯友宜表態參選2024開道時，晚間陳玉珍秘宴12名國民黨立委，並安排郭台銘及郭的弟弟郭台強、兒子郭守正、郭台銘辦公室新聞聯絡人何龢出席。

由於先前傳出國民黨團多數立委挺新北市長侯友宜參選2024，可是陳玉珍受訪時說，這不確實，她曾分別私下跟其他委員聊天討論選情，大家一致就是支持國民黨徵召的候選人，但非如某些媒體所說，大部分都挺侯，「根據我的了解就不是這樣子」。

對此，曾銘宗26日向《東森新媒體ETtoday》表示，他個人並未被陳玉珍邀請，據他了解，陳玉珍的確有問一些委員，但有些委員並沒有去。曾銘宗強調，陳玉珍不代表黨團，也沒任何黨職，只是個人的好意邀請立委餐敘，也邀請郭台銘出席，國民黨立法院黨團都尊重，「這只是陳玉珍個人的想法」。

對於外界認為國民黨地方議會跟國會，對於挺誰參選似乎不同調？曾銘宗說，據他理解，陳玉珍好幾天以前就開始邀約了，而變更議程昨天才發生，恐怕陳玉珍也不知道新北市議會要變更議程，應該是巧合。

另外有未出席昨晚餐會的藍委透露，前天台北市長蔣萬安在台大會館與國民黨立委餐敘，當時陳玉珍就有探詢各個藍委挺誰參選2024總統的意向，但並未邀請餐敘，只是他當面就跟陳玉珍說支持侯友宜的原因，「所以她就把我排除掉了」。

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