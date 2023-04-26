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假網戀詐騙！　「住家根本是空屋」台東大武警阻癡情男匯6萬

▲員警前往黃姓女網友自稱位於太麻里街的住址查看，發現該戶根本長年無人居住。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警前往黃姓女網友自稱位於太麻里街的住址查看，發現該戶根本長年無人居住。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

雲林縣一名33歲男子，在網路認識一名自稱27歲居住台東太麻里鄉的黃姓女網友，交往半年雙方未曾見過面，僅透過LINE視訊聯絡，但日前收到黃女訊息，表示因債務問題遭到地下錢莊限制行動，必須立刻匯款新台幣6萬元，才能恢復自由。男子因情況急迫，擔心女友安危，立即報警。

▲員警前往黃姓女網友自稱位於太麻里街的住址查看，發現該戶根本長年無人居住。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警前往黃姓女網友自稱位於太麻里街的住址查看，發現該戶根本長年無人居住。（圖／記者楊漢聲翻攝）

大武警分局太麻里分駐所所長梁資佳、警員黃雯莘、沈裕雄、王志洋接獲通報，火速前往該名黃姓女網友自稱位於太麻里街的住址查看，發現該戶根本長年無人居住且置放雜物，進一步核對女方資料，結果是查無此人。

此時，歹徒仍頻頻來電催促，否則將對黃姓女網友不利！在疑點重重且諸多不合理的細節下，員警將整個案情分析後，舉例勸說，直言這是詐騙集團慣用之手法，男子才恍然大悟，中了詐騙伎倆，打消匯款念頭。

大武警分局提醒，網路交友陷阱多，民眾對於未曾謀面、認識不深的網友，一定要保持戒心，若遇有類似詐騙情事，更是要提高警覺！如有任何疑問請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請警察協助查證。

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