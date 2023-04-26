湯鍋「9顆發白蓮霧」驚呆他　行家揭隱藏美食：夏天吃很清爽

記者黃翊婷／綜合報導

這到底是什麼料理？一名網友分享一張照片，只見湯鍋裡面「漂浮」著9顆蓮霧，仔細一看，蓮霧裡還有塞肉，讓許多網友忍不住調侃，做料理的人是不是苦瓜用完了，才會用蓮霧代替；也有網友表示，這道料理很好吃，「蓮霧肉盅湯，夏天吃很清爽」。

▲原PO分享的「蓮霧湯」照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片，只見湯鍋裡漂浮著9顆煮到有點發白的蓮霧，蓮霧之中還塞著肉，看起來就像是蓮霧版本的「苦瓜封肉」，讓他忍不住驚呼，「這（是）什麼湯？」

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文章公開之後掀起超過1000名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑道，「黑暗料理」、「當找不到苦瓜，而冰箱又只剩蓮霧時，就創造出了這道料理」、「不管什麼湯，這鍋一定超甜」、「人家是苦瓜封，這個是透心涼，超級退火的，蓮霧封湯」；也有吃過同樣料理的網友回覆，「這好吃，蓮霧肉盅湯，夏天吃很清爽」、「我有吃過一次，但實際名稱不知道，想說做法跟苦瓜封差不多就叫蓮霧封」。

至於蓮霧到底能不能煮湯，根據農糧署介紹，蓮霧的確可以煮湯，還能製成醬瓜配飯或配粥。農糧署表示，國產蓮霧清甜，一年四季都能吃到，南洋粉紅種、泰國種及黑糖芭比是比較常見的品種，除了直接吃，也可以拿來做成果汁、果醬，或烤成果乾、醃製蜜餞，在主產地屏東甚至會當成食材，用來拌沙拉、炒青菜和煮鮮魚湯，或者做成蓮霧醬瓜，配飯、配粥都很適合。

▼農糧署證實，蓮霧真的可以用來煮湯。（圖／翻攝自Facebook／農糧署）