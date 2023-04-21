少年轟51槍「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅！業者搶商機開賣

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記者施怡妏／綜合報導

一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造槍支，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪，朝著鐵捲門連開51槍，震驚全台，不過有網友注意到少年身上的行頭，鞋子是聯名鞋款，價格破萬元，「情何以堪，我們的臉面何在？」網紅「四叉貓」貼出該款鞋子的價格，蝦皮拍賣售價2萬5800元。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，「這是什麼社會，連17歲黑道開槍的小弟，腳上穿的鞋子（都）比我的貴很多」，少年的鞋子原價就要破萬元，原PO腳上穿的是1000元，包包也比原PO還要貴，「這個背包約5000元，我的背包約500元」。

原PO感嘆，「情何以堪，我們的臉面何在？難怪那麼多少年欸想混黑道，不囉嗦，我這幾天要去買這雙鞋子與這個包包...不然還能在社會走跳嗎？」

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▲少年同款包包爆紅 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）



由於討論度熱烈，就有店家藉此推出「土城限定款，Gun boy衝鋒包」，售價399元，並以「土城知名社會人士同款」、「出門走跳必背」為口號行銷，國內外旅遊、找友人、找當鋪、找店面、尋人必備後背包。

不僅如此，少年的鞋子也意外爆紅，根據「記者新聞網」PO文，該款鞋子為「Nike LDV Waffle x Sacai 黑」，為 Sacai日本時裝設計師阿部千登勢，以經典Nike鞋型LDWaffle改良設計，屬於混合風格的解構鞋款，在網路上多以代購為主，售價從1萬7千元至2萬多元不等，要價不菲。

網紅「四叉貓」劉宇也搜出少年所使用的行車紀錄器，在臉書PO文，「處變不驚騎士同款行車紀錄器，LOOKING（DB-1）」，售價4830元，而少年腳上穿的鞋子，在蝦皮拍賣上售價25800元。

《ETtoday新聞雲》記者實際到蝦皮賣場查看，不同尺寸價格不一樣，蝦皮商城開價2萬4800元，不過已銷售一空；網路代購的店家，價格落在2萬2500元至2萬6880元。

▼蝦皮賣場售價2萬4800元。（圖／翻攝自蝦皮購物）