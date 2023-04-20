台中暴雨「紅河」淹半輪高　女騎士車掛路邊怨：怎麼上班啊

記者黃翊婷／綜合報導

中央氣象局今日（20日）上午8時30分針對桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣發布「大雷雨即時訊息」。一名女網友一早在臉書發布一段17秒的影片並表示，台中市忠貞路與東大路交接口馬路淹水，機車已經掛在路邊，讓她感到很無奈，「這是要怎麼上班呀。」

▲越往畫面右側水越深。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同。）

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影片中，只見雙向道路皆被紅色泥水淹沒，完全看不到底下的柏油路，水深大約有半顆輪胎高，而且越往畫面右側水越深，路口轎車幾乎都快看不到輪胎。原PO在臉書「爆廢公社」分享一段17秒的影片並表示，「這是要怎麼上班呀？台中忠貞路跟東大路交接口，往中科方向，水已經退很多了，摩托車已掛在路邊了，無奈。」

▼▲淹水高度大約是半顆輪胎高。

文章和影片公開之後很快掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，這波雨勢真的很大，「誰家的泰式奶茶流出來了」、「如果出門看到這樣，我直接請假不上班了」、「誇張」、「傻眼」、「台中這麼誇張喔！希望雨小一點不要造成災害」。

還有好心網友提醒，行經淹水路段要注意放慢速度，油門不要回油，水蓋過排氣管沒關係，但如果超過進氣孔最好就不要繼續前進了。原PO也在留言處回覆，目前水已經慢慢消退，用路人基本上都能安全經過該路段。