餐廳4桶飲料3桶都紅茶　她見最後1桶「貼4字」愣：到底是啥？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在一間餐廳發現飲料機上貼著4張紙條，分別為「就是紅茶、這是紅茶、還是紅茶」，以及「不是紅茶」，讓她超級好奇唯一不一樣的那桶到底是什麼茶，可惜當時老闆正在忙，她不好意思問。文章公開之後掀起網友熱議，不少人猜測應該是冬瓜茶，畢竟冬瓜茶磚比例都是配好的，對店家來說，準備起來比較方便。

▲原PO對餐廳提供的「不是紅茶」飲料感到很好奇。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，在一間餐廳看到飲料機上的4個桶子分別貼著4張紙條，其中有3桶是紅茶，只有1桶不是，讓她感到非常好奇，「除了紅茶還是紅茶，那最後1桶到底是什麼？」

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛開玩笑表示，「翻過來寫『騙你的』」、「看到會莫名開心」、「喝喝看啊」、「如果我沒看錯，它會是紅茶中的霸主」、「以為不是紅茶，實際上應該是『不！是紅茶』」。

還有不少網友猜測，最後那桶很有可能是冬瓜茶，畢竟冬瓜茶磚比例都是配好的，店家準備起來會比較方便，「絕對是冬瓜茶。」原PO則在留言區回覆，她其實也不知道正確答案，但猜測是烏梅汁，「當時人很多，老闆在忙，我不好意思問。」