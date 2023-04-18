老師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線！網喊：想上英文課

記者曾筠淇／綜合報導

這位老師太會跳！日前有網友在臉書上轉貼一則影片，只見正妹老師穿著黑色上衣、黑色短裙，與學生一起跳舞。畫面曝光後，也引發不少網友討論，「這老師很幼齒啊」、「我要重新讀書了」、「找英文老師學英文囉」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，「這國中英文老師跳得不錯！」從影片可見，先有一位男同學在台上大方跳舞，接著老師也上台一起扭動臀部，看起來玩得相當開心。

女老師穿著貼身黑上衣和黑色短裙，並露出小蠻腰，好身材完全擋不住。而影片後半段，老師和同學以花俏手勢當結尾，前後跳了約莫40秒，才從台上走回座位區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老師上台跳舞。（圖／「brendabubuwenwen」授權引用）

這段影片曝光後，引發網友熱議，「這個我一定認真讀英文」、「我國中時如果遇到這位老師，我現在英文應該很好」、「好期待我兒子上國中喔」、「這老師懂玩」、「哪裡可以報名上課」、「我知道我為什麼以前英文一直學不好了」、「怎麼都沒遇過這種老師」、「放開這些孩子，衝著我來」。

其實早在1月底，老師本人就在TikTok貼出這段影片，文中還寫道「群魔亂舞，花手是基本配備！」後來老師發現有不少人關注這段影片後，也在IG表示，「臉皮很厚的我也是會不好意思der」，不過這已經是快要半年前的事情了，「最近已經在練智秀的Flower」。