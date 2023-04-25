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慶祝2周年「比YA可免費搭乘一整天」　台中捷運人潮暴增6成

▲慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」，中捷人潮暴增6成。（圖／台中市政府提供）

▲慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」，中捷人潮暴增6成。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

今天是台中捷運通車2週年，台中捷運公司特別舉行今日全天比「YA」刷卡，免費搭乘的優惠活動。台中捷運統計，從上午6點至下午5點累積運量2萬7492人次，比4月18日（上週二）1萬7233人次成長59.53%。

▲慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」，中捷人潮暴增6成。（圖／台中市政府提供）

▲不少乘客響應活動，比YA進站。（圖／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕今(25)日在中捷董事長林良泰陪同下，一早就到文華高中站親自參與活動，和民眾一起慶祝中捷生日。盧秀燕表示，中捷通車以來，至今已有超過1700萬人次搭乘，預計不久將達到2000萬人次的里程碑。捷運除了是市民最喜歡的重大建設外，也是滿意度最高的施政項目，在捷運公司團隊的努力下，旅客滿意度高達93.7%，備受市民肯定，因此今天透過一個很特別的方式來慶祝，沒有搭乘過的民眾，也可把握今天體驗中捷的便利與舒適。

▲慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」，中捷人潮暴增6成。（圖／台中市政府提供）

▲慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」，中捷人潮暴增6成。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕也提到，台中市將在7月推出全國最便宜的299元交通月票，市民可無限次搭乘中捷、公車、公共自行車及台鐵等公共運輸，換算下來一天交通費不到10元，大大減輕負擔。

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