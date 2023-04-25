大甲媽祖駐駕奉天宮「祝壽大典」今登場　十大典禮4個都在這裡辦

記者黃翊婷／綜合報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖4月21日起展開9天8夜遶境之旅，昨日（24日）晚間11點12分駐駕新港奉天宮，並將在今日（25日）舉行十大典禮中的重頭戲「祝壽典禮」。此外，駐駕典禮、祈福典禮、回駕典禮也都會在奉天宮舉行。

▲大甲媽祖在24日深夜11點駐駕新港奉天宮。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據鎮瀾宮網頁介紹，媽祖遶境儀式包含十大典禮，分別為筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座，每一個典禮都有一定的程序、地點和時間，例如筊筶典禮就是在每年元宵節下午6點於鎮瀾宮大殿恭請出正爐媽、副爐媽、湄洲媽及千里眼、順風耳兩大將軍，再由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示起駕日期和時間。

▼▲大甲媽祖抵達新港，現場人山人海。（圖／翻攝自Facebook／大甲鎮瀾宮）

而十大典禮中，有4個會在新港奉天宮舉行，分別為駐駕典禮、祈福典禮、祝壽典禮、回駕典禮，其中祝壽典禮是整個遶境活動的高潮，通常在祈福典禮之後的上午8點舉行，信徒齊聚奉天宮大殿，虔心祝禱、誦經讀疏、三跪九叩，最後一起舉旗歡呼。

駐駕典禮則是在媽祖神轎入宮以後，神尊離轎登殿安座，由鎮瀾宮董監事率領信眾在奉天宮誦經讀疏，感謝媽祖庇佑。

祈福典禮是在駐駕後隔日凌晨5點舉行，同樣必須備妥祭品、誦經、獻疏文，為所有在鎮瀾宮參加點光明燈、拜斗的信徒舉行祈福儀式。

回駕典禮是在奉天宮舉行的最後一個典禮，會由鎮瀾宮董監事率領信徒恭讀回駕祝文，恭請媽祖登轎回鎮瀾宮。