木棒捅後門！詐團逼男男肛交「錄影傳群組」嘲笑　超變態手法曝

▲台中地檢署。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、蔡怡萍／台中報導

台中日前破獲以暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人為首之詐騙集團，以提供工作、貸款等，取得被害人帳戶後將他們當「豬仔」囚禁，還變態地將木棒插進被害人肛門，甚至以逼迫男男肛交為樂，並將凌虐影片放上群組供人欣賞。警方救出2男、2女共4名被害人，並陸續逮捕郭男等7名嫌犯，檢方調查後，今依洗錢、傷害、私自拘禁、共同詐欺、加重強制性交等罪嫌，起訴郭嫌等7人。

根據調查，4名被害人遭拘禁期間，不僅集團成員以電擊器、砍刀等兇器壓制，以手銬、腳鐐限制行動，並以毛巾摀嘴、眼罩遮掩，若遇反抗則加以毆打凌虐；甚至還殘忍地以粗硬棒狀物插入被害人肛門，或者強逼男性被害人肛交，錄影上傳至群組內觀覽嘲笑，若有不從就用皮鞭抽打或電擊器電擊，犯罪手段極為變態、惡劣。

台中地檢署指出，檢方接獲情資有民眾失蹤，並查出人遭監禁在台中北屯民宅內，由檢察官陳宜君指揮地檢署重案支援中心檢察事務官及第五分局組成專案小組偵辦，在去年11月救出4名被害人，並當場查獲負責看管的林姓、閔姓男子，之後持續追查，循線陸續查緝共犯郭男等5人到案，並均經聲押獲准。

專案小組調查發現，郭男等7人自2022年12月間起，加入由暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人所發起之犯罪組織，與境外機房合作，在台灣成立「水房」及「車隊」，擔任「水商」，在社交軟體Facebook、通訊軟體Line等平台發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶之訊息詐騙被害人，還私行拘禁、傷害等方式強控被害人，經手詐騙金額約達新台幣3200萬元。