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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸嗆瓜地馬拉總統「助紂為虐」　外交部：自貶國格

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 議場演說。（圖／記者屠惠剛攝）

▲瓜地馬拉共和國總統賈麥岱演說內容引發中國外交部不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）25日在立法院發表演說，談及台灣是「唯一且真正的國家」，引發中國外交部批評「不要助紂為虐」。對此，外交部晚間嚴正回應，中國外交部自貶國格，污衊我國友邦元首，不符合文明社會規範。

外交部表示，瓜地馬拉是我國的忠實友邦，兩國合作無間且互動頻密，賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）總統應我國邀請來台進行國是訪問，並在立法院公開演說及兩國元首雙邊會談時，數度公開聲明對我國的堅定支持，充分展現台瓜兩國緊密友好關係。

外交部說明，我國與友邦互動交往是主權國家的基本權利，也是民主國家間團結一心的具體實踐，不容其他國家置喙，更不是中國威權政府壓力脅迫可以改變的事實。對於中國外交部一再自貶國格，以極度不尊重的言詞侮蔑我國友邦元首，對於這種不符合文明社會規範的無禮行徑，外交部再次表達嚴正抗議與譴責。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是客觀的事實也是現狀。我國將持續與自由民主夥伴攜手合作，堅定捍衛普世價值與信念，並基於主權推動外交工作，爭取台灣應有的國際地位。

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