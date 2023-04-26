主張將台納「集體自衛」成員　美前國安顧問波頓今訪台

▲波頓（John Bolton）今天來台。（圖／志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國知名對中鷹派、前總統川普的國安顧問、競選共和黨下屆總統提名人的波頓（John Bolton）26日訪問台灣，成為首位訪台的2024年美國總統參選人。他25日在南韓首爾表示，中國對台灣的威脅應視同對南韓的威脅，南韓、日本和美國更應組成「集體自衛」集團，且台灣有可能成為其中一員。

波頓長期主張美國需對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家，他早自2000年就發表言論稱，應承認台灣為獨立國家，對台灣給予全面承認，此外，近年他也提出，建議美國軍艦艇停靠高雄港，並投入更多美軍，訓練、協助台灣軍隊。

波頓昨天在南韓首爾一場論壇活動中表示，南韓對於美國延伸嚇阻戰略的疑慮「完全合理」，但如果南韓選擇打造自己的武器，將有損全球禁止核子擴散制度，並引發區域核子競賽；他認為首爾、華府與東京政府可以研究一種三邊核子磋商機制，跟北大西洋公約組織（NATO）的「核計畫小組」（Nuclear Planning Group）類似，抑或是發起一個更大且可能納入台灣的「集體自衛」集團。

針對波頓訂於4月26日至5月2日訪台，外交部表示，波頓應邀來台出席4月29日「世界台灣人大會」（WTC）年度大會，以及5月1日「台灣人公共事務協會」（FAPA）40周年慶祝晚會。外交部一向歡迎國際好友來訪，特別是波頓是台灣長期堅定的友人，外交部表達最誠摯歡迎，並將提供波頓必要的行政協助。

在公開行程方面，波頓將參與4月29日「第十二屆海內外台灣國是會議」以「台灣長治久安之計（Maintaining Long-Term Peace and Security for Taiwan）」為題，發表主題演講；此外他也將出席5月1日台灣人公共事務協會（FAPA）40周年晚宴，屆時包括總統蔡英文、副總統賴清德、聯電前董事長曹興誠都將出席，一同見證FAPA40年來倡議的成果。