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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

糗！瓜國總統稱「台灣是真正國家」　翻譯字卡誤植「真正的中國」

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）25日上午至立法院發表演說，會中談及台灣是「唯一且真正的國家（una única y verdadera nación）」，但當下翻譯人員照著字卡翻譯為「真正的中國」。對此，外交部稍早澄清，針對媒體報導，賈麥岱並沒有說「唯一且真正的中國」，字卡的翻譯並未還原真意。

總統蔡英文今年4月訪問瓜地馬拉時，賈麥岱曾公開表示，瓜地馬拉與台灣的邦誼堅不可破；更強調台灣是「唯一且真正的中國（y como la única y verdadera China）」。

不過賈麥岱今天赴立法院演說時說法略有不同，他表示，瓜地馬拉維持其一貫不變的立場，支持承認中華民國（台灣）為一個獨立的國家，也是唯一且真正的國家（賈麥岱原話指國家，立院翻譯為中國），因此，基於聯合國包容及普遍性原則，「我國支持貴國參與國際組織的權利」。

針對翻譯字卡誤植「國家」為「中國」一事，外交部稍早澄清，賈麥岱現場講的是「瓜地馬拉維持其一貫不變的立場，支持承認台灣為一獨立國家，也是一個唯一且真正的國家（una única y verdadera nación），因此，基於聯合國包容性及普世性原則，瓜地馬拉支持台灣在聯合國機構中的權利」。賈麥岱並沒有說「唯一且真正的中國」，字卡的翻譯並未還原真意。

外交部表示，瓜地馬拉是我國重要友邦，兩國建立大使級全面外交關係已超過60年，瓜國總統賈麥岱多次重申維護與中華民國（台灣）的邦交，其說法明確展現對我國的友好與堅定支持，也彰顯兩岸互不隸屬的現狀與事實。

外交部說明，我國邦交國所承認的是享有民主、自由、主權與自決的中華民國（台灣），是友邦與民主夥伴站在一起，拒絕中國以威脅利誘破壞邦誼的堅定表現，外交部對此表示感謝，也承諾會繼續與友邦一同攜手努力，創造共榮前景。

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱訪立法院 議場演說。（圖／記者屠惠剛攝）

▲瓜地馬拉共和國總統賈麥岱上午在立法院發表演說。（圖／記者屠惠剛攝）

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