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好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

▲▼好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲機能涼鞋引來負評。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多百元拖鞋，被一票會員列為雷貨「根本就是凶器」後，最近一款涼鞋也翻車了。近日美式賣場上架近2000元的「男用機能運動涼鞋」，結果引來苦主分享，「遇水會臭，臭到進室內會尷尬喔！」對此，有內行直言，迪卡儂也有類似的機能涼鞋，且只要一半的價格CP值更高。

臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》小編分享新貨上架，是一款男性機能涼鞋，主打快乾耐磨織帶設計，材質為橡膠大底EVA中底，能讓支撐足部與更有舒適感，而一雙價格要1889元。

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不料文章曝光後，引來一票網友秒給負評「不穿襪子真的會臭」、「真的會腳臭，我買過兩雙的經驗」、「遇水會臭，臭到進室內會尷尬喔」、「塑膠環還會劣化黏黏的」、「這個牌子我買過3雙，3雙都是三角的塑膠環斷掉」、「我有一款是因為鞋面會卡垢，所以只要遇水，腳底的腳質或垢卡在鞋面的溝縫就會很臭，花時間清洗乾淨，就不會臭了，那款鞋面設計的非常失敗」。

不過也有愛好者認為，「底Q彈好穿!！一家人穿好幾年，織帶遇雨水、溪水後沖洗就不臭了」。

對此，有網友更推薦「迪卡儂的也還可以，一半價」、「 迪卡儂涼鞋CP值高」、「迪卡儂一般使用真的很夠，除非重度使用者」。

▼一票苦主現身。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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好市多機能涼鞋腳臭迪卡儂

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