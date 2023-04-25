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好市多鮑魚「原價470→197」3分鐘搶光！反應超兩極：以後不會買

▲原PO逛好市多發現一款20入鮑魚只賣197元。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO逛好市多發現一款20入鮑魚只賣197元。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

好市多經常出現不同的特價品，吸引顧客前往選購。一名網友表示，他近日逛好市多時，意外發現原價一盒470元的鮑魚「磯煮鮑魚」，因為是即期品的關係，所以降價為197元，僅3分鐘就被搶購一空，讓他相當後悔沒再多拿幾盒。不過，貼文一出，引發正反兩極評論。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，他近日在桃園南崁好事多發現一盒20入原價470元的磯煮鮑魚，因為是只有2天的即期品，降價至197元，平均一顆不到10元，讓他當場就搶了2盒，3分鐘後再回頭看已被秒殺搶光，讓他相當後悔沒在多拿一些。

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▲原PO逛好市多發現一款20入鮑魚只賣197元。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO介紹，這款磯煮鮑魚肉質鮮香無腥味，以日本鰹魚醬油搭配台灣辣椒薑蒜醃製，加上清香甘醇醬汁搭配鮮嫩Q彈的鮑魚，開封後薑蒜鰹魚醬油甘醇香氣撲鼻滿室，甘露香久久不散，「搭配普通炸醬麵都變得高級起來了！剩餘醬汁留下來，應該可以煮個麵來涼拌，應該蠻適合的！」

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛大讚「昨天去有看到但沒特價…看起來很不錯耶」、「我覺得好吃耶，湯汁很像鹹蜆仔」、「看起來真好吃」、「這個…很好吃耶！」、「之前有買過一次就再也沒看過了」、「買過好吃，這個價錢很便宜」、「20顆197很可以」、「醬汁真的很好吃」。

不過也有會員抱持不同看法，「福建省養殖，產地：台灣？產地是大陸吧！」、「大陸水產品盡量少吃」、「我買過，再也不會買第二次」、「腥味蠻重的，超小顆」、「我覺得很難吃，很小，裡面又沙沙的」、「只有我覺得難吃死鹹嗎」、「不管多便宜都不會回購不管多便宜，品質太差了、品質太差了」、「超小又死鹹」。

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關鍵字：

好市多鮑魚磯煮鮑魚

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