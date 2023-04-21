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回購多次！好市多洗髮精「4瓶被動手腳」　她一見液體崩潰了

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲洗髮精變成水狀。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多退貨無條件的服務，反而讓沒品之舉更加猖狂！一名人妻抱怨，回購多次一款洗髮精，3月才買了一組回家，豈料最近拆開使用時，洗髮精卻呈現水狀，總共3大1小瓶裝都是如此。事後原PO檢查包裝，發現封口膠帶被重貼了，懷疑是會員「故意加水」再退貨，原PO也質疑賣場「這樣的品管，真的也需要檢討！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，3月買了一組洗髮精，包裝內有3大瓶與1小瓶，直到最近拆開使用時，原PO發現瓶身搖起來如水狀，「像是用剩到一點點...很勤儉持家的加水！」

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▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲3大1小全被動了手腳。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO便請家人再拿一罐來，結果搖一搖直呼「這瓶好像也是水哦！」這下傻眼了，於是原PO依序檢查3大1小內容物，「結果全是滿滿的水！」原PO本以為是廠商出問題，但再次查看封口後，「明顯被重貼了，且壓在原封膠上！」

對此，原PO不禁痛批，如果是卡友惡意將產品動手腳，再退貨真的很沒品，而好市多將退貨重上架這樣的品管，真的也需要檢討。

底下引來網友開噴，「太誇張了吧， 有需要連幾罐洗髮精都要貪嗎，這個人的品德...」「人在做天在看，這種人會遭報應的，佔這些便宜以後會連本帶利全吐出來的」、「太扯了 ，等等我也來檢查一下我買的」、「如果真的硬要退，用完也可以退，這樣做真的超無聊」。

▼封口膠帶有被重貼。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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關鍵字：

好市多洗髮精加水退貨沒品品管

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