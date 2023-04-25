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好市多機油「買完就特價」　店員教1招「超狂退貨法」！會員讚爆

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲原PO上個月買了850元，這個月就降價了。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售許多平價商品，加上退貨服務方便，深受許多台灣民眾喜愛，一名網友表示，日前逛賣場發現機油在特價，一箱只要697元，但他上個月買了850元，而且還未拆封，於是詢問店員，貼心的店員替他想出兩全其美的退貨方法，讓他大讚超方便。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」，到好市多搬了2箱機油，1箱特價697元，但他上個月才入手同款機油，價格卻是850元，於是到櫃檯詢問，「他們說可以直接在櫃檯拿一箱退掉，並退給我上次的850元」，不需要回家搬上月購入的機油到賣場退貨，「這真是方便消費者的服務，給一個讚！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲現場就可退差價。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，網友紛紛表示，「買貴退差價的概念」、「特斯拉車主應該也很期待這服務」、「上個月買的也可以退哦！真好」、「好市多的服務人員真的超讚的，很會替顧客著想」、「有次我買了空氣清靜機，一個禮拜後降價2000元，我知道這個方法，工作人員也有教過，但是我沒有退，已經買了就自己認了」。

還有老會員看到價格後表示，「如果有用到可以多搬幾箱，通常價錢尾數7代表在出清了」、「97結尾是出清庫存的價位，可遇不可求」、「尾數7了，沒有以後了」、「編號後面有*表示賣完就不進貨了」。

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好市多退貨差價賣場Costco

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