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好市多這款捕蚊燈超恐怖「3天抓200隻蚊子」！過來人曝問題：已退貨

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO買了一款吸入式捕蚊燈。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

時序逐漸進入夏天，家中蚊蟲數量也開始變多。一名網友近日就到美式賣場好市多購買捕蚊燈，沒想到3天就抓到200隻以上的蚊子，隨即PO文分享心得，直呼效果非常恐怖。但文章曝光後，網友評價兩極，有人大讚「真的很有感」，但也有人認為「這種放室內根本抓不到」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他住的透天厝門口就是公園，蚊蟲數量相當驚人，但家中電擊捕蚊燈效果有限，加上不喜歡蚊香的味道，所以在好市多看到一台吸入式UV捕蚊燈，就想買來試試看，「結果買回來3天內，其中一台總共抓到超過200隻以上的蚊子，效果可以說是非常恐怖！」

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO在短短3天抓到超過200隻蚊子。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO也分享使用心得，透露使用這台捕蚊燈，最好不要有人在旁邊，且燈要全關，否則無法完全發揮功效，因此他大多都放在門口走廊或是陽台洗衣機旁。另外，他提醒捕蚊盒從機器取出時，也要馬上用衛生紙塞住洞口，否則蚊子會從洞口飛出來，且他本來使用水淹捕蚊盒的方法，但因為蚊子數量太多，無法全軍覆沒，最後改噴酒精就成功了。

文章曝光後，許多網友紛紛表示「感覺要買欸」、「我家的放客廳，也是真的很有感，但是就是燈要全暗，一周大概40多隻吧」、「我覺得還不錯用！果蠅都能抓到」、「這台效果真的是目前買過的吸入式捕蚊燈最好的」、「我也用過類似的，真的很有效，放陽台、家門口，抓到超多的蚊子，抓起來避免他們繼續繁殖，也可以降低環境中蚊子的數量，一舉多得」。

但也有人點出問題，「可是問題是，抓蚊子不就是要抓有人在的時候和地方嗎」、「呃…這類的產品不是就應該在有人的地方可以發揮效果，在蚊子叮人前先幹掉蚊子嗎？ 如果有人在旁邊，效果就不好，產品本身是不是該思考怎麼改善」、「買過類似的，放外面很強，放室內抓不到半隻，最後也是用液體電蚊香」，還有一名退貨網友表示，「在沒人的地方抓200隻蚊子，比不過1隻半夜連續咬我好幾個包的終極殺手」。

對此，一名內行網友就指出，「光線對不同種蚊子的吸引力不同，例如熱帶家蚊對光線較敏感，易被捕蚊燈捕獲，但白線斑蚊及埃及斑蚊不喜歡光線，不易被捕蚊燈誘殺。若捕蚊燈置放的地點無其他光源也無人或其他動物時，捕蚊燈或許可以捕捉到一些蚊蟲，但當捕蚊燈附近有人時，人體所散發出的二氧化碳、體溫及體味，對蚊子的誘惑遠遠超過捕蚊燈的吸引力，讓捕蚊燈無用武之地。因此想單靠捕蚊燈來避免被蚊子叮咬，是不可能的任務」。

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