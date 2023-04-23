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新北深坑萬福公園賞桐覓徑　觀景平台一覽無敵山景

▲新北深坑萬福公園賞桐覓徑。（圖／新北市農業局提供）

▲新北深坑萬福公園賞桐覓徑，遊客利用桐花落花排成圖形文字。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府景觀處推動「城市覓徑」計畫，結合深坑萬福公園的桐花特色、在地人文及自然景觀資源，並優化公園木棧道及連結東南科大校園內的龍谷步道，打造城市中的賞桐覓徑，民眾可以在深坑老街感受古早味風情後前往公園賞桐及放鬆健身，來趟體驗人文與自然之美的小旅行。

景觀處指出，深坑萬福公園面積逾1公頃，沿著林蔭蔥鬱的木棧步道環繞園區，萬福公園是新北市著名的賞桐景點，每到4、5月的桐花季，沿著木棧道環繞公園就能漫步在桐花林中欣賞浪漫的五月雪，市民朋友可在桐花盛開時前往賞花。

▲新北深坑萬福公園賞桐覓徑。（圖／新北市農業局提供）

▲沿著林蔭蔥鬱的木棧步道環繞園區。

景觀處表示，市府團隊除了優化萬福公園的觀景平台步道、增加綠化空間、翻新既有步道及涼亭，更結合桐花特色新設共融性鳥巢鞦韆及遊戲場，也有銀髮族愛用的體健設施，提供市民全齡共融的友善環境，除了春季賞桐外，在冬季時，公園花圃佈滿了花團錦簇的四季秋海棠。

萬福公園位於深坑區北深路3段158巷2號，市民朋友如要前往可自行開車或搭乘公車251、660、666或912至「萬順寮站」，步行約2分鐘即可抵達。

農業局長李玟表示，市府推動的「農業健康式」守護市民朋友未來的健康，其中城市覓徑讓民眾在城市中運動，要帶給市民朋友身心靈、環境及城市的健康，讓「新北市有大健康」，創造新北「共好」的美好願景。

▲新北深坑萬福公園賞桐覓徑。（圖／新北市農業局提供）

▲深坑萬福公園的桐花盛開中。

▲新北深坑萬福公園賞桐覓徑。（圖／新北市農業局提供）

▲「城市覓徑」深坑區萬福公園觀景平台。

▲新北深坑萬福公園賞桐覓徑。（圖／新北市農業局提供）

▲深坑萬福公園城市中的賞桐覓徑。

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