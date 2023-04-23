八縣市攜手青年開創未來　侯友宜：跨域治理讓北臺共好

▲八縣市攜手青年開創未來。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

北臺區域發展推動委員會今（23日）舉辦「青年創議市集-北臺政策提案競賽入圍發表會暨合作議題宣言」，新北市長侯友宜上午合體台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙、新竹市副市長蔡麗清及苗栗縣副縣長鄧桂菊，共同出席青年創議市集活動，期許以「更便利、更安全、更乾淨、更繁榮」四大核心理念，攜手合作讓北臺灣變得更好。

侯友宜表示，北臺區域發展推動委員會迄今已20年，是各縣市政府共同研擬合作機制和交流經驗的重要管道，不論是軌道建設、河川治理、教育文化、觀光產業及犯罪防治等都是跨行政區、跨領域、跨部門共同合作才能順利推動，未來北臺灣八縣市將持續秉持「更便利－跨國旅遊購物更方便」、「更安全－救護網建立讓國人更安全」、「更乾淨－流域治理讓環境更乾淨」、「更繁榮－產業投資讓經濟更繁榮」四大理念，攜手合作讓臺灣共榮共好。

▲以「更便利、更安全、更乾淨、更繁榮」四大核心理念。

侯友宜說，今年合作主軸是「攜手新世代・開創新未來」，市府特別舉辦「青年創議市集」，以「市集」一詞代表議題皆與日常生活息息相關，本次提案競賽共徵得42件創意提案，其中13組團隊入圍，不論是「數位辨識的寵物協尋系統」、「Walk2Save 走路集點」等創意提案都非常實用！

侯友宜強調，青年朋友有創新點子，政府就應做他們的後盾，不僅協助媒合私部門，更應帶頭將他們的創新思維結合政策推行，讓青年朋友參與公共事務，立足臺灣、放眼國際，也期盼透過世代合作開創新局，提升國際競爭力。

▲青年創議市集-北臺政策提案競賽入圍發表會暨合作議題宣言。

城鄉局表示，8縣市9大議題組共同提出合作提案共計42件， 7大提案亮點分別為「路邊停車費共同繳費平臺」、「跨縣市合作推動整合停車賸餘車位即時資料」、「跨縣市幸福保衛站」、「北臺八縣市遊程伴手禮配送服務」、「跨區通報支援」、「特色產業招商合作」、「北臺跨流域污染治理合作計畫」，是今年度8縣市區域合作的重點策略，後續合作細節及執行方式將由8縣市持續共同討論推動。