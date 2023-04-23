釋迦牟尼佛聖誕　新北副市長劉和然浴佛祈福

▲釋迦牟尼佛聖誕，新北副市長劉和然浴佛，祈求佛陀福澤社會、消弭災難。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆四月八日為釋迦牟尼佛聖誕，各佛寺道場啟建浴佛法會，以感念佛恩。新北市佛教會今（23日）邀集新北市各僧眾於新北市三重綜合體育館一同隆重舉行「浴佛節慶典大會」，副市長劉和然上午特別前往會場浴佛，祈求佛陀福澤社會、消弭災難，並保佑市民平安健康。

劉和然表示，新北市佛教會秉持佛陀憐憫關愛眾生百姓的精神，每年舉行佛陀聖誕浴佛慶典，祈求佛陀憐憫蒼生、保佑護民，並透過浴佛活動讓市民朋友有機會認識佛陀聖誕的意義，將佛陀的慈悲精神廣為發揚。

劉和然特別感謝佛教會每年捐贈善款予市府統籌幫助社會及弱勢團體，2020年捐贈121萬5000元防疫基金，2021年則捐贈115萬元善款予市府作為弱勢家庭及銀髮關懷服務，2023年亦捐贈100萬元善款給本市好日子愛心大平台作為照顧弱勢使用，將佛陀的慈悲化為實際的行動，為社會帶來正向善念。

「浴佛節慶典大會」23日上午於三重綜合體育館盛大舉行，慶典開始，悉達多太子佛像由僧眾迎請入內並灑淨，使整個會場淨化吉祥。隨後會場內齊唱三寶歌，場面莊嚴隆重，有如佛陀親臨。三寶歌由佛教整套教典彙整而成，分別是指「佛、法、僧」，「佛」意思為佛陀、「法」意思為宇宙人生的真理、「僧」為奉行真理之人。

「我今灌沐諸如來，淨智功德莊嚴聚；五濁眾生令離垢，願證如來淨法身。」眾人在浴佛前先行誦念《浴佛偈》，以此得到淨化心靈的效果，用一念清淨心來浴佛，才能與佛心相應。最後劉和然在引導下，手持浴佛勺舀香湯為佛陀沐浴，活動圓滿順利。

新北市佛教會理事長如乘法師表示，佛教是世界三大宗教之一，有近4億信仰人口，在臺灣也是重要信仰之一。相傳佛陀誕生時，九龍吐水為其沐浴，人天共同慶祝佛陀誕生，因此佛教信徒便以香湯盥洗佛像，慶賀佛陀聖誕，故佛誕節又稱浴佛節，是全世界佛教信徒的重要節日。

民政局長柯慶忠表示，感謝新北市佛教會響應市府防疫、社福政策，不僅讓市民朋友受惠，更讓民眾有感。今年是釋迦牟尼佛2567年聖誕，感謝眾寺院一同為社會四方的努力，目前疫情已有趨緩情形，祈願佛陀憐憫眾生，疫情止息。