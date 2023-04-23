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新北開辦身障者職訓專班　助思覺失調青年成功就業

▲新北開辦身障者職訓專班。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北勞工局每年都會辦理身障者職訓專班，歡迎有興趣的身障朋友踴躍報名參訓。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

「我很喜歡現在的工作，更喜歡現在的自己！」小安（化名）是一名患有思覺失調的障礙者，因曾在醫療單位櫃台短期打工，對於行政工作產生興趣，但對於電腦文書方面的技能卻一竅不通，在偶然的機會參加新北市勞工局「職場辦公室軟體應用身障職訓專班」經過6個月的職業訓練及努力，以第1名的優秀成績結訓，並順利考取TQC電腦技能證照，她主動積極的學習態度，受到公立高中的青睞，成功錄取校務行政人員。

輔導員羅社工表示，小安在參訓期間真的很努力，始終抱持不服輸的學習態度完成各項課程目標。小安說「剛上班時有很多的擔憂，像是同事間的相處及無法勝任工作等，還好學校的同事對她很友善，更慶幸自己有參加職訓班」在課程中學到的電腦文書技能都能運用在工作上，可以有效率的完成交辦事項，讓她越來越有自信，認真的工作態度與專業能力受到學校與同仁讚賞及肯定。

勞工局長陳瑞嘉表示，要協助身心障礙者進入職場工作是一件不容易的事情，而身心障礙者能接納自己的障礙同時習得一技之長融入職場生活更是困難重重，透過職業訓練專業的培養，除提供課程教導專業知識和建立職場觀念之外，更重要的是要協助求職者找到合適且務實的職涯方向。

勞工局表示，目前開辦的身障職訓專班有電腦資訊文書應用、複合式烘焙、視障養生舒壓技能訓練、資料處人員及臨床症狀舒緩按摩在職訓練等5個班別，歡迎有興趣的身障朋友踴躍報名參訓，如有參加職業訓練的需求可上「新北勞動雲」查詢或電洽新北市勞工局：02-2960-3456分機6583，將有專人為您服務。

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