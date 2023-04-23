　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新手媽擠不出奶…半夜痛到落淚「想打退奶針」　卻被婆婆怒甩巴掌

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO日前剛生下寶寶。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳之間不僅會因為家事起衝突，育兒方式也可能讓雙方關係產生矛盾。一名新手媽媽透露，日前剛生下寶寶，因為母乳量較少，擠奶時非常疼痛，半夜還經常擠到落淚，因此每天都很憂鬱。她諮詢過醫師後，決定打退奶針並餵配方奶，未料婆婆得知後，竟氣得賞了她一巴掌。

原PO在Dcard發文表示，她目前產後3周，每4小時就忍著疼痛擠奶，半夜也要爬起來擠，經常邊擠邊哭。但她因為母乳量比較少，經常出現塞奶情況，每次擠出來都只有40-50c.c.，不夠寶寶每餐要喝的量。婆婆看到她奶量不夠，都會責怪說是因為她吃太少，有時候小孩大哭，也會罵「都是因為妳害寶寶餓到」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，因為要起床擠奶，每天都睡眠不足，加上還要被婆婆責罵，心情都很憂鬱，她都會躲在房間掉淚，事後去醫院諮詢，醫師建議可以打退奶針，改喝配方奶也不會影響嬰兒發育，於是決定照做。不過婆婆得知後卻相當反對，不僅經常傳餵母奶的農場文給她，甚至在她要去打退奶針時，狠狠甩了她一巴掌，怒罵「妳忤逆長輩，不聽話！」

手,掌紋,巴掌（圖／達志／示意圖）

▲原PO被婆婆賞了一巴掌。（示意圖／達志影像）

讓原PO更傷心的是，老公發現後，先是安撫婆婆的情緒，沒有替她說話，還站在婆婆那邊，認為喝母奶比較好，要求她繼續親餵，也希望她不要急著反駁長輩的說法，「我臉上的巴掌熱度猶存，沒想到更痛的是我的另一半也這樣對我」。

不少網友看到後紛紛氣憤回應，「如果我女兒遇到這種事，我一定去翻桌」、「先不管餵奶的事，不管怎樣都沒有人有資格打妳，妳父母如果知道女兒坐月子被婆婆打，應該會很生氣吧」、「我們也是父母養的，憑什麼打別人家孩子？」「有這種婆婆和老公，才是妳奶量衝不上來的主因吧」、「什麼爛母子，妳丈夫根本是個沒擔當的豬隊友」、「去驗傷，該提告就提告，沒人可以打妳巴掌，家暴零容忍，寧願帶著孩子離婚也不要讓自己受委屈」。

事後原PO回應，經過幾天抗議之後，家人已經妥協讓寶寶喝配方奶，老公有安撫她，婆婆也有道歉，「說是因為太生氣，我不聽她的話」。她也說，自己沒有娘家也沒有工作，加上存款不夠生活，沒辦法還手或離婚，但現在孩子是她活下去的動力，她會努力把小孩扶養長大。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
白肌妹「胸前鈕扣全開」累倒捷運上！　IG秒被神出
美9歲男童「剛下飛機30分鐘」　頭部中彈慘死
逃亡52小時躲寺廟！　受刑人被逮狼狽樣曝
快訊／林書豪破PLG紀錄！　半場砍32分
假冒吳淡如代言！詐團幹部全被抓　3人剛滿18歲
快訊／新店汽車旅館「雙屍交疊」　2女死者都未成年！
基隆母外出　驚見兒子陳屍車內

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」　站務員1舉動超暖心

抬頭紋注射肉毒桿菌素最怕壓眉與眼皮下垂　王正坤提平衡治療預防副作用

崑科大師生規畫園區生態書　水道博物館初擔模特兒入圍金點新秀設計獎

新手媽擠不出奶…半夜痛到落淚「想打退奶針」　卻被婆婆怒甩巴掌

普發現金6千元！明起「郵局臨櫃領錢」不分流　10／31前都能領

東京、大阪機票有望再降3千！專家曝：日韓泰「4城市」降價機率大

麻糬變ㄇㄨㄚˇㄐ一ˊ！老鼠變鳥企　「台語注音文」 逗樂老師　

腰傷撐不住…台南「百年油條」結束營業！第三代老闆娘：不想消失

新冠變種XBB.1.16「大角星」傳染力強！專家提醒「2族群」威脅大

雉在沙崙共享西瓜生態季　200顆西瓜共募得8145元捐款

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

原民妹聽「去買酒」瞪大眼　奶音拒絕：我要跟警察說

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」　站務員1舉動超暖心

抬頭紋注射肉毒桿菌素最怕壓眉與眼皮下垂　王正坤提平衡治療預防副作用

崑科大師生規畫園區生態書　水道博物館初擔模特兒入圍金點新秀設計獎

新手媽擠不出奶…半夜痛到落淚「想打退奶針」　卻被婆婆怒甩巴掌

普發現金6千元！明起「郵局臨櫃領錢」不分流　10／31前都能領

東京、大阪機票有望再降3千！專家曝：日韓泰「4城市」降價機率大

麻糬變ㄇㄨㄚˇㄐ一ˊ！老鼠變鳥企　「台語注音文」 逗樂老師　

腰傷撐不住…台南「百年油條」結束營業！第三代老闆娘：不想消失

新冠變種XBB.1.16「大角星」傳染力強！專家提醒「2族群」威脅大

雉在沙崙共享西瓜生態季　200顆西瓜共募得8145元捐款

新店汽旅雙屍！垃圾桶搜出「6包咖啡袋」　可疑男駕車離開畫面曝

芯費大戰是「國民黨寶貴一課」　洪孟楷曝背後3意義

新北摩鐵2少女交疊亡！他待5hrs恐涉案？高大成：查死亡時間比對

好可愛！小球迷變裝小蟑螂：請主審拿拖鞋打我

「咖啡喝多」恐引心臟衰竭？醫曝「研究內容」：別想太多

忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」　站務員1舉動超暖心

路跑民眾臉發白！禾浩辰「神眼洞察」即刻救援

訪星國未公開行程「密會李顯龍」？　侯友宜乾笑數聲也不否認

昨致電費鴻泰「沒接」　徐巧芯曝「黨內前輩」答應協助整合

抬頭紋注射肉毒桿菌素最怕壓眉與眼皮下垂　王正坤提平衡治療預防副作用

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

生活熱門新聞

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

轉雨降8度！　變天時間曝

老闆狠心推倒阿嬤員工！嗆路人「干你屁事」

宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？　真相曝光

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

近7成民眾不知「回國1重要規定」

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

點外送給女友卻是「她哥收的」！男客回1句綠炸

今彩539頭獎「5注中獎」

更多熱門

相關新聞

曬這條內褲被看到！婆婆怒轟「滾出去」　人妻竊喜

曬這條內褲被看到！婆婆怒轟「滾出去」　人妻竊喜

許多人婚後不想要和另一半家人同住，這時該怎麼辦呢？一名人妻透露，和老公結婚後就住在婆家，未料日前曬衣服時，婆婆發現她老公穿的是四角內褲，竟然當場氣炸，堅持要求她老公換回三角內褲，否則就要把他們趕出家門，她見狀忍不住竊喜，沒想到讓自己順利搬出婆家的功臣竟是四角內褲。

夫妻躺床上「婆婆突爬窗進來」！問1句傻眼了

夫妻躺床上「婆婆突爬窗進來」！問1句傻眼了

婚前沒租房　她信了老公「先住我家」快要瘋

婚前沒租房　她信了老公「先住我家」快要瘋

婆婆「突帶孫女衝娘家」嚇壞全場　結局爆感人！

婆婆「突帶孫女衝娘家」嚇壞全場　結局爆感人！

婆婆逼迫「媳婦上繳6000元」！嗆不給就不孝

婆婆逼迫「媳婦上繳6000元」！嗆不給就不孝

關鍵字：

新手媽媽婆婆甩巴掌哺乳退奶針

讀者迴響

熱門新聞

即／2女「交疊狀」陳屍新北摩鐵　嚇壞房務人員

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

轉雨降8度！　變天時間曝

老闆狠心推倒阿嬤員工！嗆路人「干你屁事」

更多

最夯影音

更多
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面