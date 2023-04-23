新手媽擠不出奶…半夜痛到落淚「想打退奶針」　卻被婆婆怒甩巴掌

▲原PO日前剛生下寶寶。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳之間不僅會因為家事起衝突，育兒方式也可能讓雙方關係產生矛盾。一名新手媽媽透露，日前剛生下寶寶，因為母乳量較少，擠奶時非常疼痛，半夜還經常擠到落淚，因此每天都很憂鬱。她諮詢過醫師後，決定打退奶針並餵配方奶，未料婆婆得知後，竟氣得賞了她一巴掌。

原PO在Dcard發文表示，她目前產後3周，每4小時就忍著疼痛擠奶，半夜也要爬起來擠，經常邊擠邊哭。但她因為母乳量比較少，經常出現塞奶情況，每次擠出來都只有40-50c.c.，不夠寶寶每餐要喝的量。婆婆看到她奶量不夠，都會責怪說是因為她吃太少，有時候小孩大哭，也會罵「都是因為妳害寶寶餓到」。

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原PO透露，因為要起床擠奶，每天都睡眠不足，加上還要被婆婆責罵，心情都很憂鬱，她都會躲在房間掉淚，事後去醫院諮詢，醫師建議可以打退奶針，改喝配方奶也不會影響嬰兒發育，於是決定照做。不過婆婆得知後卻相當反對，不僅經常傳餵母奶的農場文給她，甚至在她要去打退奶針時，狠狠甩了她一巴掌，怒罵「妳忤逆長輩，不聽話！」

▲原PO被婆婆賞了一巴掌。（示意圖／達志影像）

讓原PO更傷心的是，老公發現後，先是安撫婆婆的情緒，沒有替她說話，還站在婆婆那邊，認為喝母奶比較好，要求她繼續親餵，也希望她不要急著反駁長輩的說法，「我臉上的巴掌熱度猶存，沒想到更痛的是我的另一半也這樣對我」。

不少網友看到後紛紛氣憤回應，「如果我女兒遇到這種事，我一定去翻桌」、「先不管餵奶的事，不管怎樣都沒有人有資格打妳，妳父母如果知道女兒坐月子被婆婆打，應該會很生氣吧」、「我們也是父母養的，憑什麼打別人家孩子？」「有這種婆婆和老公，才是妳奶量衝不上來的主因吧」、「什麼爛母子，妳丈夫根本是個沒擔當的豬隊友」、「去驗傷，該提告就提告，沒人可以打妳巴掌，家暴零容忍，寧願帶著孩子離婚也不要讓自己受委屈」。

事後原PO回應，經過幾天抗議之後，家人已經妥協讓寶寶喝配方奶，老公有安撫她，婆婆也有道歉，「說是因為太生氣，我不聽她的話」。她也說，自己沒有娘家也沒有工作，加上存款不夠生活，沒辦法還手或離婚，但現在孩子是她活下去的動力，她會努力把小孩扶養長大。