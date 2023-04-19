婆婆「突帶孫女衝娘家」嚇壞全場　結局爆感人！網友羨慕翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻日前感性表示，周末天氣好，婆婆主動攬起照顧小孫女的工作，要夫妻倆出門散散心，結果她下午就接到訊息，讓她趕快回娘家一趟，原本她超慌張，就怕出了什麼事，沒想到結局神展開，她也忍不住告白，「我婆婆太可愛了！」

人妻上周末在「匿名公社」提到，當天婆婆看天氣好，要小倆口出門踏踏青，並扛起照顧金孫的工作，於是他們一大早就到大屯山遊玩，「結果下午收到我娘家媽媽的LINE，要我等等去她家，怎料一去就發現前院停著公婆的休旅車，我很慌張地衝進去，發現四個老人家正開心地圍著我女兒轉。」

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原來是婆婆中午餵完飯後，一路陪著孩子玩耍；沒想到，寶貝孫女突然站了起來，還向前走好幾步，於是她連忙打給親家母，說是要給她看一個東西，接著老倆口就開車到媳婦娘家。

原PO接著笑說，「我媽也嚇到直接在門口等，婆家離我媽家大概20分車程，聽我媽說公婆不到15分就到了，一抵達便抱著女兒直衝客廳，然後女兒就走向我媽大概5步，四個老人家瞬間歡呼！」

最後，人妻也直言，「聽完很開心也很無奈，我公婆怎麼這麼可愛啦，又不是什麼大事，把我跟我媽都嚇了一跳；不過，沒第一眼看到女兒走路，還是有點小遺憾。」

看到原PO婆家和娘家的關係如此親密融洽，許多網友直喊羨慕，「這樣的公婆真的超溫馨可愛的」、「這樣的公婆挺好的」、「好可愛的畫面」、「好棒喔！親家之間感情很好，真的很讚！對妳、對先生都是很大的福報」、「很難得的婆婆」、「兩家人都很有愛耶，也恭喜妳家寶貝會走路囉」。