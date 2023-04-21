夫妻躺床上「婆婆突爬窗進來」　問1句傻眼了！老公勸：忍耐一點

▲婆婆竟爬窗到原PO夫妻倆的房間，原因傻眼了。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

婆媳相處鬧得不愉快，老公能否在中間做溝通橋樑很重要！不過一名人妻抱怨，婆婆總愛打擾他們的生活，就連在房間睡覺，婆婆不知哪根筋不對，竟爬窗進來問話「你們在幹嘛？」更讓原PO無言以對的是，老公還給婆婆房間鑰匙，讓她無時無刻能進來查看，事後還要原PO忍耐一點「盡孝」，引來全場網友大罵。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》分享婆婆的驚人事蹟，某次原PO夫妻倆正在睡覺，婆婆竟直接爬窗進來，問話「你們在幹嘛？」傻眼的是，老公擔心婆婆攀爬危險，竟大方給房間鑰匙，此後，婆婆不敲門就直接開鎖進來，故意說「不知道你們在房間啊？」

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原PO接著抱怨，婆婆是超級控制狂，每次夫妻倆出門，一旦超過晚上10點的話，就會狂打電話問「要不要回家，很晚了！」若是出遊住宿，婆婆忍到第三天也會打來問話，幾時要回家？

對此，原PO忍無可忍臭罵，「拜託一下，你兒子50歲了，你到底有什麼問題啦？」況且也有5個兄弟姊妹，其中老公是老么，「為什麼不去找大兒子啦？」

底下網友紛紛看傻，「爬窗戶真的很好笑」、「這個媽控制慾也太強」、「我眼睛業障重嗎？竟然有婆婆爬兒子媳婦房間的窗戶？是失智了還是把兒子當老公？」「跟兒子結婚就好啦，為什麼還要兒子娶老婆，真變態」、「不是老人變壞了，是壞人變老了」、「如果你們不在房間...那婆婆開門要幹嘛」、「婆婆是蜘蛛人嗎？感覺她需要看醫生」。

事後，原PO解釋爬窗的部分，夫妻倆住在1樓，但雜物很多，婆婆就爬進來問話，而公公已過世3年，婆婆也沒有失智，白天能出門種菜、賣菜，還可以做東西去賣，都好好的沒事。

還有人好奇反問「老公在幹嘛？」原PO一臉無奈委屈說道，「要我孝順忍耐...」氣得網友搖頭回應「這個老公完全不行啊！」

▼網友也傻眼了。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

