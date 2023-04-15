婆婆逼迫「媳婦上繳6000元」　不給就不孝！全場轟不要臉

▲婆婆厚臉皮開口，要求媳婦上繳6000元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人已領到6000元，並打算拿這筆錢繳稅！不過有女網友驚呼，聽到有人妻被婆婆逼迫上繳6000元，若不給的話，就撂狠話「妳就是不孝」，讓原PO傻眼不已。文章引發炸鍋討論，全場狂轟「不要臉的人還真多」、「孝順不能當飯吃，要錢請找你兒子！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》傻眼表示，聽到周遭已有媳婦被婆婆以「孝順」2字為由，要求上繳普發6000元現金。

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原PO還強調，若媳婦不肯給，就會被婆婆情緒勒索，並使臉色嗆聲「如果不給，妳就是不孝！」

文章曝光後，引發一票人妻狂轟不要臉，「才6000元欸這樣也要貪笑死我了」、「回婆婆：我很孝順，所以給我媽了」、「白包給她啊」、「我就是不孝，怎麼了嗎」、「我非常不孝，告我啊」、「孝順不能當飯吃，要錢請找你兒子」、「趁機黑化，以後日子就逍遙了」、「不要臉的人還真多」、「那就不孝啊～會死嗎」。

事實上，普發6000元主打全民共享，每人都有一份，覬覦他人的錢財非常不可取。若尚未領到6000元，民眾可利用ATM之外，下周一（17日）起也能在郵局領現金，不過第一周採身分證尾數「單雙號」分流，記得攜帶健保卡，倘委託他人代為領取，除攜帶發放對象健保卡外，代領人亦須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片之身分證明文件。

▼4月17日至10月31日止，郵局單雙號分流領取6000元。（圖／財政部提供）

