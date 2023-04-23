嘉義市鞦韆節超過200年歷史　光路里武當山玄天上帝廟登場

▲嘉義市鞦韆節於嘉義市光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



全台獨「嘉」，傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今（22）日在嘉義市光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，一早許多熱情民眾湧進廟埕，觀看刺激精彩高空盪竹鞦韆大賽。民政處長林家緯也代表嘉義市長黃敏惠特別前往，為選手加油並祝福活動圓滿順利。鞦韆節為跨年齡及世代的運動活動，選手在12公尺高的鞦韆架上比技藝、也比膽識，現場驚呼連連。

嘉義市政府民政處長林家緯代表嘉義市長黃敏惠表示，原本光路里高空盪鞦韆活動是地方的民俗活動，但嘉義市為推廣宗教觀光，與宮廟、里辦公處、社區和各單位一起合作，吸引更多人潮，讓活動效益極大化，這也是市府跨域整合與努力堅持的方向。今天是玄天上帝的聖誕千秋，嘉義市鞦韆節能夠在今日舉辦，更具意義。

民政處長林家緯說，「下路頭玄天上帝廟盪鞦韆」相傳源自200多年，原先因遭逢旱災和瘟疫，幸賴玄天上帝指示救助眾生，先民奉神意搭設竹鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福。此後在市府以及各界的努力下，發揚為嘉義市的特色活動，每年都會舉辦高空盪竹鞦韆慶典。而遵照古法所搭設的竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用一根釘子與螺絲，竹子也是專業團隊從山裡仔細挑選、經過特殊工藝製作，代代相傳。

林家緯處長指出，嘉義市鞦韆節除了是民俗活動、也是一項非常有意義的體育競技，不僅具有文化傳承和教育的意義，還是一項極具保存傳統民俗意義和人文價值的宗教節慶活動，在確保比賽安全之下，盼藉由活動來盪走疫情為嘉義市祈福，歡迎全國民眾前來體驗驚險刺激、獨「嘉」的高空盪鞦韆競技！

民政處表示，相傳高空盪鞦韆活動源自清朝先民來臺開墾時期，嘉義市下路頭地區瘟疫氾濫，村民祈求玄天上帝保佑，奉神意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除。此後每逢閏年玄天上帝誕辰舉辦酬神祭典時舉辦，至民國97年，市府為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理。

112年度的嘉義市鞦韆節比賽，分為單人組及雙人組比賽，再依年齡區分為少年組(25歲以下)、青年組（25歲~45歲）、中年組（45歲~65歲）等3組競技。現場除了在鞦韆上高空競技之外，亦有各局處的宣導攤位、社區市集及各學校、社區發展協會與社區大學的精彩表演。讓參與的民眾除了觀看競技之外，亦能有多樣的活動參與，現場熱鬧滾滾。