嘉義市高空盪鞦韆節　七連霸得主新郎裝上陣

▲市長黃敏惠站上高空鞦韆。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市鞦韆節因疫情關係，廟方決定延期辦理。玄天上帝聖誕祝壽典禮亦改為從簡舉辦，由市長黃敏惠擔任主祭官，並請黃敏惠背著玄天上帝爺神像，站在高空鞦韆上灑送平安錢母，也安排高空盪鞦韆的高手酬神表演，祈求國泰民安、風調雨順、疫情早日結束。

▲黃敏惠抱神像祈求疫情快速散去。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，清康熙年間下路頭地區瘟疫流行，神明指示辦理高空盪鞦韆，因此這個習俗便傳承三百多年。早期每逢閏月辦理，自2008年經廟方擲筊獲神明允許，改為每年辦理，嘉義市政府也於同年將鞦韆節正式登錄為無形文化資產，但今年因新冠肺炎疫情，不適合辦理人群密集的活動，因此活動延期。

光路里里長林昇賢稱，玄天上帝聖誕為農曆三月三日，神明原指示今日(農曆三月六日)辦理鞦韆節祝壽，由於新冠肺炎疫情，為避免群聚感染，因此活動延期，但依照慣例，仍請過往獲得冠亞軍的選手盪鞦韆表演，祈求疫情早日結束

為籌辦高空盪鞦韆，廟方前往山區尋找合適的刺竹等竹材，再以竹、木為架，以繩、麻或竹立軸設座，不用釘子、螺絲，以藤蔓綑紮而成高度12公尺（近5層樓高）的競技高空鞦韆架，使人能或坐或立，再透過擺盪身體，搖晃於竹架或木架之間。因此嘉義市鞦韆節不但是宗教儀式，更傳承了傳統技藝，也是一項很好的體育競技。

▲七連霸得主陳聖宗盪鞦韆。（圖／記者翁伊森翻攝）

今日站上高空盪鞦韆表演的陳聖宗為7連霸冠軍，他說自己因上帝爺指示昨日結婚，今天穿著新郎禮服盪鞦韆，來跟上帝爺祝壽，期望藉由高空盪鞦韆把不好的東西盪出去。並提到日後補辦鞦韆節，會繼續挑戰8連霸。

►有75%酒精，必備必買必囤！！