傳承200年盪鞦韆除瘟疫　嘉義市擴大加碼疫苗注射

記者翁伊森／嘉義報導

傳承2百多年，光路里武當山玄天上帝廟廟埕「嘉義市鞦韆節」因疫情影響連續2年停辦之後，今年再度盛大舉行，熱情民眾2日不低溫及畏細雨紛飛，到場觀看刺激精彩高空盪竹鞦韆大賽。市長黃敏惠親自參與開幕典禮，手捧玄天上帝神像虔誠祈福並發送錢母，同時呼籲全體市民落實防疫、接種疫苗，大家一起努力，早日消弭疫情。

▲▼嘉義市光路里武當山玄天上帝廟傳承200年盪鞦韆民俗活動 ，開幕前由市長黃敏惠等民意代表手捧神尊。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義市光路里武當山玄天上帝廟傳承200年盪鞦韆民俗活動 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，「下路頭玄天上帝廟盪鞦韆」這項活動，相傳源自200多年前清朝時期，當時，先民來到現今嘉義市光路里一帶開墾，遭逢旱災和瘟疫，幸賴玄天上帝指示救助眾生，先民奉神意搭設竹鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除。此後，每逢農曆閏年3月玄天上帝聖誕前後，都會舉辦高空盪竹鞦韆慶典。直至2008年，市府為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理。目前，這項傳統民俗活動已被登錄為嘉義市「民俗」類文化資產。

「落實防疫工作和比賽安全同樣重要！」對於因疫情停辦2年的嘉義市鞦韆節恢復舉行，黃敏惠肯定廟方用心規劃和做好事前準備的努力，強調這是一項極具保存傳統民俗意義和人文價值的宗教節慶活動，在確保比賽安全之下，盼藉由活動來盪走疫情為嘉義市祈福，也同時呼籲市民朋友踴躍到場為選手加油時，務必建立「落實自身防疫措施」和「接種疫苗」這2道重要疫情防線，保護自己同時保護身邊的人，一起守護健康。

黃敏惠強調，為鼓勵長者完整接種疫苗，降低重症、死亡的風險，除原本中央的獎勵措施外(接種任何一劑疫苗提供500元商品卡)，嘉義市政府再擴大加碼，即日起至5月15日止，凡設籍嘉義市65歲以上長者接種新冠疫苗(1、2、3劑)，再加碼送500元商品卡，請符合接種資格的市民請儘速完成接種。

嘉義市光路里高空盪竹鞦韆活動，除了過程刺激，比賽用高達12公尺的鞦韆架也是焦點，傳統竹架都早在農曆大年初一時就搭建完成，專業團隊從山裡仔細挑選合適竹子，運用特殊藤蔓當繩綁接，完全不用鐵釘或螺絲。盪高空竹鞦韆是要向神明「玄天上帝」祝壽，過程驚險刺激，想要盪的好，不僅要有膽識、技術，更要有體力和平衡感，因此被公認為是一項需具備高度技巧的體育競技。

「111年嘉義市鞦韆節」高空盪鞦韆比賽今年為配合防疫廟方取消雙人組競賽改為單人組競賽，再依年齡區分為少年組(25歲以下)、青年組（25歲~45歲）、中年組（45歲~65歲）等3組競技；各組之冠軍獎金各為新台幣2萬元、亞軍獎金各為新台幣1萬元、季軍獎金5000元。

整個活動在下午2點半左右比賽完畢，少年組第一名林佑宥、第二名呂閔展、第三名康凱強；青年組第一名陳聖宗、第二名羅英瑋、第三名林裕強。中年組第一名陳隆誌、第二名陳坤海、第三名郭耀童。