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和女友赴澳打工「遭毒駕衝撞」雙亡！媽哭斷腸：獨子就這樣走了

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

記者閔文昱／綜合報導

澳洲維多利亞州20日發生10年來最嚴重車禍，造成5人死亡。經證實，死者之中有3名為台灣人，其中25歲陳姓死者的父母22日下午趕抵澳洲，母親在面對媒體時忍不住淚崩，表示兒子是跟女友一起來澳洲打工，不料2人卻遭遇死劫，後續將對肇事司機提告，為兒子討回公道。

根據《TVBS新聞網》報導，陳姓死者的家屬22日趕抵澳洲，母親在受訪時提到，兒子過去就一直很嚮往來澳洲，這次好不容易等到疫情解封，帶著女友一起來打工，結果才來2個月就碰上嚴重事故。陳媽媽淚訴，兒子是家中獨子，一路培養到大就這樣走了，「哪個父母不難過？」除了希望能盡快將小孩帶回台灣，後續也會對肇事者提出訴訟，幫兒子討回公道。

這起事件發生在20日下午2時30分左右，當時一名女駕駛開車載著60多歲母親、4名乘客和2隻狗行駛在路上，結果與一輛超速的白色轎車擦撞，車子失控後又遭對向裝載牛奶罐的卡車撞上，導致3人當場死亡，其餘3人緊急送醫後又有2人不治，而其中1隻狗也在車禍中喪生。

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

據外媒報導，車上除了駕駛和60多歲女性外，其餘4名乘客是來自台灣和香港的1男、3女，年紀約23至30歲之間，他們皆是受雇於羊肉場的海外打工者，而駕駛就是他們的雇主。另外，肇事的駕駛在事發前3分鐘才因超速被警方攔下，當時坦承不久前吸食大麻，不料警方一結束詢問隨即發生車禍。

外交部22日表示，在與駐處在消息確認後，隨即聯繫上述遇難國人在台家屬，除表達誠摯慰問之意外，並協助家屬們趕辦護照，提供他們赴澳的相關協助。

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

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