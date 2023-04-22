賣2個月關子！徐巧芯公布「血流成河」相簿　一張許淑華相片都沒有

▲徐巧芯公布「許淑華相簿」。（圖／記者杜冠霖攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨部22日宣布，台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，由北市議員徐巧芯勝出。徐巧芯也遵守承諾公布初選時就說會「血流成河」的競選對手許淑華相簿，而相簿內容就是許淑華未至北市議會質詢的「空座位照」。徐巧芯也酸，大家都在期待許淑華相簿，許淑華一直叫我不要偷拍，甚至拍漂亮一點，但事實上就是她一張照片都沒出現。

徐巧芯指出，許淑華就是最假面的台北市議員，很多大會都沒參加，許淑華2021年12月3日承諾會認真上班，但連續三個會期，作為一個市議員一定要出席的禮拜三大會，許淑華完全沒來，市長專案報告沒來、審查預算沒來甚至敬老金復議案投完票就離開。

徐巧芯批評，連北市預算審查都缺席的議員，好意思讓她當立法委員嗎？民進黨提名後自己才公布畫面，就是要讓大家知道民進黨選錯人了，每一張照片都是她親自拍攝，代表自己有出席但許淑華人不在，她的競選對手洪健益幾乎每一場都在。

徐巧芯嗆，許淑華還說要拍漂亮一點，「抱歉你叫我拍漂亮一點，但我根本拍不到你，只拍到你的座位、沒有你的人，這就是你告訴我們會認真上班，卻都沒有出席 許淑華即便當選也只是新潮流的傀儡。」

徐巧芯直言，許淑華幾乎從未出席，自己坐在議場正大光明的拍、累積35個檔案，新潮流就是這樣對待台北市民，民進黨要提名這樣缺席到無與倫比的人選立委，自己從2020年開始準備，「3年來她說我會認真上班都是一場騙局，甚至這個會期，才開3次會她有2次沒到，只簽到領錢，用這樣的態度問政，選民朋友能夠接受嗎？」

徐巧芯抨擊，這樣怠忽職守的民意代表就是民進黨的傀儡，騙完台北市民的錢就要去騙全國人民的錢，一如我先前提到，我的相簿全部跟公共事務有關，她平常對選民朋友說的話都是一場騙局。