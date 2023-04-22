費鴻泰基層強但受世代交替影響　國民黨高層：有信心整合初選分裂

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市黨部22日宣布，台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，由北市議員徐巧芯勝出。對此，市黨部主委黃呂錦茹說，雙方代表得知結果後，都有互相祝福、互相恭喜，「我們有自信可以整合起來」；她也分析，徐巧芯戰略調整快速，而費鴻泰基層實力雄厚，但空戰方面顯然被世代交替或年輕人對網路世代這方面有比較深的影響，所以造成些微差距。

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者宋良義攝）



國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，對於選舉結果並不意外，「我一直認為他們兩實力相當」，最後只有勝1票，所以表示選舉也是很公平。

至於是否擔心松信區殺得刀刀見骨、很難整合？黃呂錦茹說，在上面宣布的時候，雙方代表離開都有互相祝福、互相恭喜，是蠻好的結果，「在國民黨方面，我們也有自信可以整合起來」。

媒體追問，徐巧芯勝出的結果，是否代表國民黨世代交替成功、黨員結構改變？黃呂錦茹認為，這是一個多元化，慢慢年輕人有年輕人打仗的方式，像徐巧芯這次空戰策略非常成功，比過去的打法更進化，國民黨以後也要再做很多戰略調整。

黃呂錦茹說，國民黨其實很早就做世代交替，不是這場才有世代交替，「大家可以看到，我們的議會裡面其實老中青配比數非常完整」，但在中央立法院，希望有舊的傳承、也有新的進來學習，「不是說把以前舊的經驗都淘汰掉，就算是世代交替，不是這樣」。

媒體追問，徐巧芯空戰策略成功，會拜託她幫忙整體國民黨選舉嗎？黃呂錦茹表示，其實早在台北市長蔣萬安選戰過程裡，就已經拜託過徐巧芯在一些聲量上的協助，她也都有做到，就已經領教到她的選舉策略。

黃呂錦茹說，這次選舉第一天看起來，民調方面其實2個人是勢均力敵，但到了第二天民調有翻轉，大家也知道徐巧芯第二天選戰就有開始做另外一種策略，這是非常好的。

至於費鴻泰，黃呂錦茹說，費鴻泰個人是非常穩的，在基層方面還有很雄厚的力量，「空戰方面顯然被世代交替或年輕人對網路世代這方面有比較深的影響，所以造成些微差距」；她強調，民調也好或黨員投票，都是非常非常的接近，都是市黨部原來就掌握到可能的結果。