芯費大戰落幕徐巧芯勝出　蔣萬安：呈現黨內民主蓬勃樣貌

▲徐巧芯、費鴻泰。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市黨部22日宣布，台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，由北市議員徐巧芯勝出。對此，知情人士指出，台北市長蔣萬安在第一時間便致電初選雙方徐巧芯與費鴻泰，恭喜徐之外，也感謝費這幾年在國會為黨、為國家的付出；蔣也認為，這次初選呈現黨內民主蓬勃的樣貌，也突顯出世代傳承、融合的重要性，給予這次初選正面意義。

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果22日出爐，經採3成黨員投票加上7成民調計算，徐巧芯以51.266％擊敗對手費鴻泰的48.73％，確定勝出，中斷費鴻泰尋求六連霸之路。

知情人士透露，蔣萬安在第一時間就有跟費鴻泰、徐巧芯聯繫。除了慰問並向費鴻泰道聲「辛苦了」之外，也感謝並肯定費過去豐富的國會經歷，與多年累積的各種專長，為國民黨跟台灣打拼的堅實戰力，相信接下來也會是國民黨和國家的珍貴資產。同時也恭喜徐巧芯順利贏得初選。

知情人士指出，蔣萬安認為，這次初選對國民黨內來說有正面意義，過程中很多意見的表達，都激盪出不同於過往的討論軸線，呈現黨內民主蓬勃的樣貌外，也突顯出世代傳承、融合的重要性，給予這次初選正面意義。

知情人士說，接下來對國民黨來說，重點仍是團結勝選，不管是這次的選舉各方，或著是黨內的從政同志跟所有黨員，希望都能一起努力，在2024的關鍵戰役打出佳績。