「借鏡星洲、榮耀台灣」　侯友宜：要讓國際社會正視中華民國存在

▲新北市長侯友宜返國談話。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市長侯友宜今（22日）結束為期4天的新加坡訪問行程，下午6時40分許搭機返台。侯友宜在桃園機場發表談話時，點出要「借鏡星洲，榮耀台灣」，台灣要盡最大努力，避免引發戰爭，維護台海及區域的和平與穩定；此外，台灣也應保有自己的優勢跟信心，務實不務虛，讓國際社會正視中華民國的存在。

針對新加坡出訪，侯友宜22日晚間7時許在桃園機場發表談話，過程中侯滿臉笑容，看起來心情非常好。侯友宜表示，台灣和新加坡在地緣政治、戰略上都處於相似的地位，在多變詭譎國際情勢下，彼此都可以積極扮演好自己角色。

侯友宜說，對內台灣跟新加坡不但要發揮自己的實力，以及掌握自己的優勢、強化應變能力，對外更要深化國際社會的連結及被需要性，創造國家的機會跟空間力量。台灣跟新加坡不但要盡最大努力，避免衝突引發戰爭的風險」，更要維護區域和平穩定的責任，「借鏡星洲，榮耀台灣」，以新加坡的靈活、彈性、務實的智慧，努力區域的和平，讓世界共好。

侯友宜表示，台灣在國際現實底下，也應保有自己的優勢跟信心，務實不務虛，讓國際社會正視中華民國的存在，「我們有責任」，守護下一代，讓永續發展的台灣繼續走下去，更要盡最大努力，讓台海穩定、區域和平、創造永續繁榮的台灣。

侯友宜說，這次新加玻跟台灣都面臨新的挑戰，他相信台灣可以，「新加玻跟我們共好，都可以創造世界更好」。