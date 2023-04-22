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勞動典範！黃偉哲市長頒獎勉勵模範勞工　第2場次盛大舉行

▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會，現場表揚當選全國模範勞工工會領袖組鄭山林先生、企（產）業勞工組陳威丞先生、會務人員組吳佩于小姐，及台南市195名模範勞工。

▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，大會表揚29個勞資關係和諧優良事業單位，15個簽訂團體協約單位，16位身心障礙者職場楷模，以及7個進用身心障礙者績優單位，3個超額進用身心障礙者績優企業。

▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲、立委郭國文立委、陳亭妃、林志展副議長、議員蔡育輝、李偉智、李中岑、陳怡珍、吳通龍、林燕祝、陳昆和等議員服務處代表、勞工局長王鑫基、善化區長方澤心、黃惠美副局長、葉誌明主秘、陳美顏專委、陳雅芬專委、大台南總工會鄭山林理事長、台南市產業總工會宋照濱理事長、台南市職業總工會王財源理事長、勞保局台南第二辦事處林管洛主任等多人與會，為得獎者致上敬賀之意。

▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝各位台南之光撐起勞動半片天，也感謝總工會及各基層工會對於勞工政策的支持及協助，對於勞工權益的保障以及維持勞資和諧是市府努力的目標，另外職業安全衛生的維護是需要勞資雙方攜手合作，市府也將維護職業安全放在首位，貫徹執行。

▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長恭賀各位勞工朋友當選台南市模範勞工，勞工朋友展現出台南勞工的毅力及韌性，象徵著台南勞工們多元發展、職能斜槓、卓越飛輪的精神。打造「希望家園」是台南市施政主軸，一個城市的進步需要市府推動市政、企業的投資及勞工的打拼，才能讓市民安居樂業。台南市人口185萬，其中勞動人口98餘萬人，勞工朋友是台南市城市進步最大的成長動力，勞工局在勞工行政業務也有許多亮麗表現，因勞工局的付出，帶領台南市企業內勞資關係走向穩定、和諧及幸福的新氣象，並足以為其他企業及工會的表率。

▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年度獲獎者計有翁郁惠等16位獲得「身心障礙者職場楷模」，除頒發獎牌1面並發給獎金新台幣5千元。績優單位部分計有台灣史谷脫紙業股份有限公司-新營廠等7單位榮獲表揚。另外，璨揚企業股份有限公司及志鋼金屬股份有限公司不僅優於法令規定，超額進用台南市身心障礙者勞工，更放棄超額進用獎勵金申請，璨揚企業並放棄請領超額進用新進人員獎勵金，實屬可貴，市府也特別予以表揚。

▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市各界為慶祝2023年五一勞動節，22日上午9時30分起善化區文康育樂中心辦理第2場次表揚大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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