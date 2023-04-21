布可星球結合Hami書城　黃偉哲：打造台南新型態數位閱讀模式

▲台南市教育局宣布與電子書平台「Hami書城」進行為期3年的合作，黃偉哲市長期許透過公私協力，共創「綠色閱讀」台南閱讀教育新模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在4月23日「世界閱讀日」前夕，台南市教育局宣布與電子書平台「Hami書城」進行3年合作，以教育局OpenID登入Hami書城APP，即可免費享受Hami書城數位內容，除「布可星球」精選100種書籍免費閱讀外，也可免費閱讀180種以上的電子報、書籍以及期刊，黃偉哲市長期許透過公私協力，共創「綠色閱讀」台南閱讀教育新模式。

市長黃偉哲表示，面對數位時代的來臨，讀者的閱讀模式除了紙本閱讀外，更大幅推進了對數位閱讀的需求。因應數位閱讀需求的增加，市府除持續採購相關電子書及電子雜誌服務外，也提供各類型數位閱讀資源。「布可星球」平台是台南市推動閱讀教育的創新作為及成就，很高興看到平台也加入了電子書的資源，相信未來可以帶動「綠色閱讀」的新型態數位閱讀模式。

教育局長鄭新輝表示，閱讀力是學習的基礎，數位閱讀不只是看電子書，更是強調資訊檢索、選擇、判斷等閱讀整合應用的能力。「布可星球」精選圖書有了數位資源，不僅擴大學生家長借書的網絡，更可透過電子書平台檢索閱讀歷程，包括喜好書籍類別、所閱讀書籍章節停留時間等，讓教師更方便在課室中進行閱讀教學，提升學生閱讀素養。

教育局表示，台南閱讀教育成果豐碩，首創全國建置「布可星球」、「布可小星球」平台，迄今加入平台人數已近10萬人、蒞站人次1800萬；每年編列1100萬餘元經費充實各校圖書，另外也辦理讀報教育、爭取教育部「增置閱讀推動教師計畫」，每年推陳出新各項閱讀活動，如「布可星球說書人」、「布可星球大小作家線上聊書會」、「布可星球小哲學堂擂台賽」，超過一萬名學生、教師、家長響應，充分展現台南豐沛的閱讀力。